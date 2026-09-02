Zu teuer, zu komplex - Uber will rund 3300 Stellen streichen
Bangalore, 02. Sep (Reuters) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber will rund 3300 Stellen und damit fast jeden zehnten Arbeitsplatz streichen. Mit dem Stellenabbau sollen Management-Ebenen abgebaut, Teams zusammengelegt und Kosten gesenkt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ende vergangenen Jahres beschäftigte Uber weltweit rund 34.000 Mitarbeiter. Es ist der größte Stellenabbau des Konzerns seit Mai 2020, als in der Corona-Pandemie rund 6700 Arbeitsplätze wegfielen.
Uber müsse Komplexität verringern, um schneller entscheiden zu können, erklärte Konzernchef Dara Khosrowshahi. Im Gegensatz zu anderen Technologiekonzernen begründete er den Schritt jedoch nicht mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Uber will unter anderem die Zahl der Mitarbeiter, die sieben oder mehr Führungsebenen unter dem Chef angesiedelt sind, um 20 Prozent reduzieren. Globale Teams sollen in New York und San Francisco konzentriert werden. Nur noch ein Prozent der Beschäftigten darf künftig im Homeoffice arbeiten. Die Pflicht zur Drei-Tage-Präsenz im Büro bleibt bestehen.
(Bericht von Akash Sriram and Aditya Soni; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)