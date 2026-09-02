Zu teuer, zu komplex - Uber will rund 3300 Stellen streichen

Bangalore, ⁠02. Sep (Reuters) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber will rund 3300 Stellen und damit fast jeden zehnten Arbeitsplatz streichen. Mit dem Stellenabbau sollen Management-Ebenen ‌abgebaut, Teams zusammengelegt und Kosten gesenkt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. ⁠Ende ⁠vergangenen Jahres beschäftigte Uber weltweit rund 34.000 Mitarbeiter. Es ist der größte Stellenabbau des Konzerns seit Mai 2020, als in der Corona-Pandemie rund 6700 Arbeitsplätze ‌wegfielen.

Uber müsse Komplexität verringern, um ‌schneller entscheiden zu können, erklärte Konzernchef Dara Khosrowshahi. Im Gegensatz zu anderen Technologiekonzernen begründete ⁠er den Schritt jedoch nicht mit dem ‌Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). ⁠Uber will unter anderem die Zahl der Mitarbeiter, die sieben oder mehr Führungsebenen unter dem Chef angesiedelt sind, ‌um 20 Prozent ⁠reduzieren. Globale Teams sollen ⁠in New York und San Francisco konzentriert werden. Nur noch ein Prozent der Beschäftigten darf künftig im Homeoffice arbeiten. Die Pflicht zur Drei-Tage-Präsenz im Büro bleibt bestehen.

(Bericht von Akash Sriram and Aditya Soni; geschrieben von Ilona Wissenbach, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)