ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 540 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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