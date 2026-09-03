Anleger in Europa weiter auf der Hut - Ausverkauf gestoppt

Frankfurt, 03. Sep (Reuters) - ⁠Der Ausverkauf an den europäischen Aktienmärkten ist zunächst vorbei, doch die Anleger bleiben auf der Hut. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Donnerstag gegen Mittag jeweils knapp im Minus bei 25.818 und 6350 Punkten. An den vergangenen drei Handelstagen war der Dax um rund drei Prozent abgerutscht. Eine teilweise Entspannung am Öl- und Anleihemarkt sorgte für etwas Beruhigung, nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch erklärt ‌hatte, die erneute US-Militäroffensive gegen den Iran werde "nicht zu lange" andauern. "Das ist genau das, was die Börsen im Moment hören wollen", kommentierte QC-Partners-Experte Thomas Altmann.

Für eine langfristige Stabilisierung braucht es dem Portfoliomanager zufolge aber deutlich mehr, solange die für Öltransporte ⁠wichtige Straße von ⁠Hormus geschlossen bleibt. Auch Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader, zeigte sich vorsichtig: Der Ölmarkt reicht den Aktienmärkten demnach einen "kleinen Rettungsanker" - mehr aber auch nicht. Experte Jochen Stanzl von der Consorsbank führte die relative Stabilität der Aktienkurse auf die starke Bilanzsaison zurück. "Geopolitische Spannungen, Inflationsgefahren und steigende Energiepreise haben das zweistellige Gewinnwachstum der Unternehmen in den letzten drei Monaten nicht aus der Bahn geworfen, und Anleger setzen darauf, dass sie es vermutlich auch jetzt nicht tun."

ÖLPREIS STEIGT WEITER - ABER LANGSAMER

Die Ölpreise haben ihren Anstieg ‌verlangsamt. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um jeweils rund zwei ‌Prozent auf 97,34 und 92,88 Dollar je Fass (159 Liter). Am Mittwoch waren die Ölpreise um rund sechs und fünf Prozent gestiegen. "Die US-Angriffe konzentrieren sich derzeit vor allem darauf, die Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu verringern", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim ⁠Broker RoboMarkets. "Das nimmt etwas Druck aus dem Markt." Der jüngste Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran war der heftigste seit Juli. ‌Am Mittwoch passierten weniger Schiffe die für den Öltransport wichtige ⁠Straße von Hormus.

Zugleich versuchten die Anleger, uneinheitliche Konjunktursignale zu interpretieren. Das Ifo-Institut, das RWI-Institut und das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) blicken deutlich optimistischer auf die deutsche Wirtschaft als zuletzt. Zugleich sind die Unternehmen nach eigener Einschätzung wegen einer verschärften Konkurrenz durch chinesische Unternehmen zunehmend unter Druck. "Der Wettbewerb mit China hat ein neues Ausmaß erreicht", sagte der ‌Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier. "Chinesische Unternehmen konkurrieren längst ⁠nicht mehr nur über Menge und Preis." Sie seien ⁠technologisch stark, innovativ und international immer präsenter.

DEUTSCHE TELEKOM GEFRAGT - SOITEC MIT KURSSPRUNG

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten standen die Aktien der Deutschen Telekom, die um rund 1,5 Prozent kletterten. Damit waren sie die zweitgrößten Gewinner im Dax. Der aktivistische Investor Elliott will bei der Diskussion um eine mögliche Fusion des Bonner Telekom-Konzerns mit seiner US-Tochter T-Mobile offenbar ein Wörtchen mitreden. Der Vermögensverwalter sei bei der Telekom eingestiegen, sagte ein Insider am Donnerstag.

An der Börse in Paris sprangen die Aktien des Infineon-Rivalen Soitec um 14,5 Prozent nach oben. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet der französische Chip-Zulieferer nun mit einem Umsatzplus von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 30 Prozent ⁠in Aussicht gestellt. Soitec begründete seinen Optimismus mit einer gestiegenen Nachfrage nach Wafern, die in optischen Verbindungen für KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)