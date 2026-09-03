Belkin zeigt die Erweiterung seiner SoundForm-Audio-Produktpalette auf der IFA 2026 und bietet ANC sowie Funktionen für den alltäglichen Musikgenuss zu günstigeren Preisen an

SoundForm Isolate Buds, SoundForm Dot und SoundForm Play bieten unterschiedliche Optionen für ein immersives Hörerlebnis, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Alltag und ältere Kinder

Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik mit über 40 Jahren Erfahrung, zeigt heute auf der IFA 2026 die Erweiterung seines Audio-Portfolios SoundForm by Belkin um drei neue Produkte: SoundForm Isolate, SoundForm Dot und SoundForm Play. Die Produktreihe bringt Funktionen wie aktive Geräuschunterdrückung (ANC), lange Akkulaufzeit und Bluetooth-Multipoint-Konnektivität zu erschwinglicheren Preisen auf den Markt. Dabei gibt es verschiedene Modelle, die auf ein besonders immersives Hörerlebnis, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Alltag und auf ältere Kinder zugeschnitten sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903403640/de/

Belkin SoundForm Isolate Buds ANC worn in-ear

An der Spitze der neuen Audio-Produktreihe steht SoundForm Isolate. Das Modell kombiniert Belkins leistungsstärkste Geräuschunterdrückung mit einem sicheren Sitz dank Ohrhaken-Design und richtet sich an Nutzer, die sich besser konzentrieren und noch intensiver in ihre Audioinhalte eintauchen möchten. SoundForm Dot bietet ANC in einer kompakteren und erschwinglicheren Ausführung und ist sowohl mit als auch ohne ANC für den täglichen Hörgenuss erhältlich. Die Produktreihe wird durch SoundForm Play ergänzt, der für Kinder ab 5 Jahren entwickelt wurde und Over-Ear-ANC, einen optionalen Lautstärkebegrenzer auf 85 dB sowie Focus-Boost-Klangoptionen für Lernen und Konzentration bietet. Die neuen Produkte feiern auf der IFA 2026 in Halle 3.2 am Stand 117 ihre Premiere.

SoundForm Isolate In-Ear-Kopfhörer: Rauschunterdrückung für immersives Hörerlebnis

SoundForm Isolate In-Ear-Kopfhörer sind die Flaggschiff-Kopfhörer der neuen Produktreihe und richten sich an Hörer, die Wert auf eine stärkere Geräuschunterdrückung und einen sicheren Sitz legen. Hybrid-ANC bietet eine Geräuschunterdrückung von bis zu 45 dB, während drei Größen bei den Ohrstöpseln und drei Größen bei den Ohrhaken für einen sicheren und individuell abgestimmten Sitz sorgen. Mit einer Gesamtlaufzeit von bis zu 32 Stunden, Bluetooth Multipoint und der Clear-Call-Quality-Technologie ist SoundForm Isolate für den Arbeitsweg, konzentriertes Arbeiten und einen intensiven Hörgenuss im Alltag konzipiert.

Hauptmerkmale:

Bis zu 45 dB aktive Geräuschunterdrückung

Insgesamt 32 Std. Akkulaufzeit

Bluetooth-Multipoint-Verbindung für 2 Geräte

Clear-Call-Quality-Technologie

Benutzerdefinierte Einstellungen für Equalizer in der SoundForm-App

Schnellladen: 10-minütiges Laden ermöglicht bis zu 90 Stunden Betrieb

Ohrstöpsel und Ohrhaken in jeweils drei Größen

Schweiß- und wasserfest gemäß Schutzart IPX5

Ladecase im Taschenformat

SoundForm Isolate In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Preis: 49,99 ¬

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

SoundForm Dot: In-Ear-Kopfhörer für jeden Tag, mit oder ohne ANC

SoundForm Dot bietet Nutzern, die Wert auf eine zuverlässige Leistung im Alltag legen, die Wahl zwischen Modellen mit und ohne ANC. So lässt sich ganz einfach der Funktionsumfang wählen, der den individuellen Bedürfnissen und dem Budget entspricht. Das ANC-Modell bietet zusätzlich eine aktive Geräuschunterdrückung und behält dabei das kompakte und komfortable Design der Dot-Familie bei. Es bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, Bluetooth Multipoint und die Clear-Call-Quality-Technologie. Für Hörer, die keine Geräuschunterdrückung benötigen, bietet das Modell ohne ANC einen noch günstigeren Einstieg in die Welt des True-Wireless-Audios.

Hauptmerkmale:

Aktive Geräuschunterdrückung (Modell mit ANC)

30 Stunden Akkulaufzeit

Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Clear-Call-Quality-Technologie

Benutzerdefinierte Einstellungen für Equalizer in der SoundForm-App

Unterstützung für schnelles Laden

Ohrstöpsel in drei Größen

Schweiß- und wasserfest gemäß Schutzart IPX5

SoundForm Dot ANC-In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Preis: 34,99 ¬

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

SoundForm Dot kabelloser In-Ear-Kopfhörer

Preis: 24,99 ¬

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

SoundForm Play ANC: Over-Ear-ANC-Kopfhörer für ältere Kinder

Der SoundForm Play ANC Kopfhörer erweitert das familienorientierte Audio-Portfolio von Belkin um ein Modell für Kinder ab 5 Jahren, die bereit für ein anspruchsvolleres Hörerlebnis sind. Die Over-Ear-Kopfhörer wurden für Musik, Gaming, Lernen und Reisen entwickelt und verbinden ANC und eine lange Akkulaufzeit mit familienfreundlichen Funktionen wie einem optionalen 85-dB-Lautstärkebegrenzer für sicheres Hören und einer auf Langlebigkeit getesteten Konstruktion.

Eine neue Fokusverstärkungs-Funktion bietet integrierte Klangoptionen, darunter Meeresrauschen, Brain Beats und Pink Noise, die jungen Hörern dabei helfen, eine konzentriertere Umgebung für Hausaufgaben, Lesen und selbstständiges Lernen zu schaffen.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 62 Stunden bei ausgeschaltetem ANC und bis zu 45 Stunden bei eingeschaltetem ANC ist SoundForm Play dafür ausgelegt, mühelos zwischen Schule, Unterhaltung und Reisen zu wechseln, ohne dass häufiges Aufladen nötig ist. Der RockStar-Modus ermöglicht außerdem die gemeinsame Nutzung von Audioinhalten, während ein 3,5-mm-Anschluss bei Bedarf kabelgebundenes Hören unterstützt.

Hauptmerkmale

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Bis zu 62 Stunden Akkulaufzeit bei ausgeschaltetem ANC

Bis zu 45 Stunden Akkulaufzeit bei eingeschaltetem ANC

Optional 85 dB Safe-Sound-Lautstärkebegrenzung

RockStar-Modus zum gemeinsamen Hören

Faltbares Over-Ear-Design

Integriertes Mikrofon

Kabelgebundenes Hören über ein 3,5-mm-Audiokabel

Auf Langlebigkeit getestete Konstruktion

Laden über USB-C

Kopfhörer SoundForm Play ANC

Preis: 44,99 ¬

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

Das Medienkit finden Sie HIER.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903403640/de/

Medienkontakt

Jen Wei

VP of Global Marketing

comms@belkin.com