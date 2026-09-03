Boom bei E-Autos und Privatkunden stützt deutschen Pkw-Markt im August

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 03. ⁠Sep (Reuters) - Der deutsche Automarkt ist im August dank einer starken Nachfrage von Privatkunden und einem Boom bei Elektroautos gewachsen. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen stieg um 2,6 Prozent auf ‌212.563 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag mitteilte. Getragen worden sei das Wachstum ausschließlich von Privatpersonen, deren Neuzulassungen ⁠um fast ⁠17 Prozent zulegten. Dagegen sei der für die deutschen Hersteller wichtige Markt für gewerbliche Halter um mehr als fünf Prozent geschrumpft.

Die größte Dynamik zeigte sich bei Elektroautos: Steigende Spritpreise und zunehmend bezahlbare Modelle ließen die ‌Kunden bei E-Autos zugreifen. So schossen ‌die Neuzulassungen reiner Elektroautos (BEV) KBA-Angaben zufolge um 75 Prozent in die Höhe und erreichten mit fast 69.000 Fahrzeugen einen ⁠Marktanteil von 32,4 Prozent. Im Gegenzug brach die Nachfrage nach ‌reinen Benzinern um fast 38 ⁠Prozent ein, Diesel-Pkw verzeichneten ein Minus von gut 17 Prozent.

Unter den deutschen Marken mussten die Marktführer Volkswagen und Audi mit Rückgängen von 14 beziehungsweise ‌16,5 Prozent im August Dämpfer ⁠hinnehmen. Zulegen konnten hingegen Mercedes ⁠und BMW. Bei den Importeuren baute Skoda seine Position als stärkste Marke aus. Einen rasanten Zuwachs verzeichnete der chinesische Hersteller von E- und Hybridautos BYD, dessen Zulassungen sich fast verfünffachten. Bei den Fahrzeugtypen blieben SUVs mit einem Anteil von 37,6 Prozent das mit Abstand beliebteste Segment.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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