Bossard Gruppe regelt CFO-Nachfolge

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Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Bossard Gruppe regelt CFO-Nachfolge

03.09.2026 / 06:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 3. September 2026.

Medienmitteilung (PDF)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

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Freundliche Grüsse

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel. +41 41 749 65 86
www.bossard.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Schweiz
Telefon:+41 41 749 65 86
Fax:+41 41 749 6021
E-Mail:investor@bossard.com
Internet:www.bossard.com
ISIN:CH0238627142
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2393038
Ende der MitteilungEQS News-Service

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