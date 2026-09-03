Broadcom hebt Prognose für KI-Umsatz deutlich an

03. Sep (Reuters) - ⁠Der Chipkonzern Broadcom hat seine Umsatzprognose für den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) deutlich angehoben. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechne das Unternehmen nun mit KI-Erlösen von 58 Milliarden Dollar statt ‌der zuvor angepeilten 56 Milliarden Dollar, teilte der Konzernchef am Mittwoch (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit. Das entspricht einem ⁠Anstieg ⁠von 186 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für 2027 stellte das Management eine Verdopplung des KI-Umsatzes auf etwa 115 Milliarden Dollar in Aussicht, 2028 sollen es rund 230 Milliarden Dollar sein. Insgesamt gehe Broadcom davon aus, ‌2027 und 2028 KI-Halbleiter im Wert von ‌rund 350 Milliarden Dollar an seine KI-Kunden auszuliefern.

Anthropic sei auf dem besten Weg, 2027 der größte Kunde für Spezialprozessoren (XPU) ⁠zu werden und diese Position 2028 zu halten, hieß es ‌weiter. Im vierten Quartal werde ⁠Broadcom zudem die neue Generation von Googles TPU-Chips in großen Stückzahlen ausliefern. Auch für Meta und OpenAI produziere das Unternehmen KI-Beschleuniger. Trotz des starken Wachstums ‌rechnet der Konzern im ⁠vierten Quartal mit einem Rückgang ⁠der Bruttomarge auf etwa 73 Prozent, nach 78 Prozent im Vorjahreszeitraum. Dies liege an einem veränderten Produktmix, der die Bruttomarge belaste, erklärte der Konzernchef. Die operative Marge solle jedoch stabil bleiben. Für den Ausbau der Produktionskapazitäten im Halbleiterbereich plant Broadcom im Schlussquartal Investitionen von 1,4 Milliarden Dollar.

(Bericht vom Reuters Büro, geschrieben von Bettina ⁠Cosima Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)