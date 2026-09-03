Frankfurt, 03. ⁠Sep (Reuters) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie rechnet trotz eines Umsatz- und Produktionsplus im Frühjahr mit anhaltendem Gegenwind. Die aktuelle Belebung sei lediglich eine Atempause und keine nachhaltige Erholung, bekräftigte ‌der Branchenverband VCI am Donnerstag in Frankfurt. Für das Gesamtjahr 2026 geht der Verband daher weiterhin von einem Produktionsrückgang ⁠um 1,5 ⁠Prozent aus. Der Branchenumsatz dürfte zwar preisbedingt um 2,5 Prozent steigen. Eine schwache Anlagenauslastung, hoher Kostendruck und eine verhaltene Industriekonjunktur dürften die Geschäfte im zweiten Halbjahr jedoch belasten.

Im zweiten Quartal verzeichnete die Branche den ersten Umsatzanstieg seit ‌über drei Jahren. Die Erlöse kletterten ‌im Vergleich zum Vorquartal um 7,3 Prozent auf 54,5 Milliarden Euro, die Produktion legte um 2,4 Prozent zu. VCI-Präsident Markus Steilemann ⁠bezeichnete das Plus jedoch als trügerisch, da es vor allem ‌auf zwei Sondereffekte zurückzuführen sei: ⁠Zum einen hätten Kunden wegen des Nahostkonflikts aus Sorge vor Engpässen ihre Lager aufgestockt. Zum anderen profitierten die europäischen Hersteller zeitweise von Lieferkettenproblemen ihrer Konkurrenten aus ‌Asien und dem Nahen ⁠Osten.

Dass dies keine nachhaltige Erholung ⁠sei, zeige sich bereits am Ende des Quartals: Im Juni seien Aufträge und Umsätze wieder zurückgegangen. Zudem habe die Kapazitätsauslastung mit 73,2 Prozent deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 83 Prozent gelegen. Steilemann forderte die Politik erneut zum Handeln auf: "Die deutsche Industrie braucht endlich einen konsequenten Kurs für mehr Wettbewerbsfähigkeit."

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)