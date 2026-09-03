Cisco Systems - Stopps nachziehen: Diese Marke ist entscheidend!
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Thema: InfrastrukturCybersecurity
Stopps nachziehen: Diese Marke ist entscheidend!
Es hatte 26 Jahre lang gedauert, ehe es der Cisco-Aktie endlich gelang, das historische Rekordlevel vom März 2000 bei 82,00 USD zu überwinden. Aus diesem Ausbruch konnte der Technologietitel in der Zwischenzeit lehrbuchmäßig Kapital schlagen und sein Allzeithoch bis auf 130,36 USD ausbauen. Doch Anlegerinnen und Anleger sollten derzeit ganz genau hinschauen: Zum einem notieren diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL, Kelly-Faktor) auf dem höchsten Stand seit 2000, zum anderen zeigen die jüngsten Monatskerzen mit kleinen Körpern und markanten Schatten erste Ermüdungserscheinungen. Diese besonderen Kerzenformationen treten interessanterweise im Bereich der Parallelen zum Aufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 120,11 USD) auf. Besonders zu beachten, gilt es in diesem Kontext, das Julitief bei 107,54 USD. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Signallevel eine obere Trendwende in Form eines klassischen Doppeltops mit einem Abschlagspotenzial von 23 USD vervollständigen. Zusätzlich untermauert wird dieses Schlüssellevel durch die Kurslücke im Tagesbereich bei 113,59/102,01 USD. Per Saldo gewinnt ein aktives Money Management mehr und mehr an Bedeutung.
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Es hatte 26 Jahre lang gedauert, ehe es der Cisco-Aktie endlich gelang, das historische Rekordlevel vom März 2000 bei 82,00 USD zu überwinden. Aus diesem Ausbruch konnte der Technologietitel in der Zwischenzeit lehrbuchmäßig Kapital schlagen und sein Allzeithoch bis auf 130,36 USD ausbauen. Doch Anlegerinnen und Anleger sollten derzeit ganz genau hinschauen: Zum einem notieren diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL, Kelly-Faktor) auf dem höchsten Stand seit 2000, zum anderen zeigen die jüngsten Monatskerzen mit kleinen Körpern und markanten Schatten erste Ermüdungserscheinungen. Diese besonderen Kerzenformationen treten interessanterweise im Bereich der Parallelen zum Aufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 120,11 USD) auf. Besonders zu beachten, gilt es in diesem Kontext, das Julitief bei 107,54 USD. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Signallevel eine obere Trendwende in Form eines klassischen Doppeltops mit einem Abschlagspotenzial von 23 USD vervollständigen. Zusätzlich untermauert wird dieses Schlüssellevel durch die Kurslücke im Tagesbereich bei 113,59/102,01 USD. Per Saldo gewinnt ein aktives Money Management mehr und mehr an Bedeutung.
Cisco Systems (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Cisco Systems
Quelle: LSEG, tradesignal²
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