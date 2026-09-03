Dänischer Geheimdienst: Russland wirbt Dänen für Sabotagepläne an

Kopenhagen, ⁠03. Sep (Reuters) - Russland wirbt nach Angaben des dänischen Geheimdienstes PET Staatsbürger des skandinavischen Landes an, um Sabotageakte gegen heimische Rüstungsunternehmen mit Verbindungen zur ‌Ukraine vorzubereiten. Der russische Geheimdienst bereite aktiv Sabotageaktionen gegen die Verteidigungsindustrie in Dänemark vor, ⁠teilte der ⁠Leiter der Spionageabwehr des PET, Emil Gresholm, am Donnerstag mit.

Gresholm hatte sich zunächst in einem Interview mit der Zeitung "Berlingske" geäußert. Demnach versucht Russland, Dänen über soziale Medien ‌und Spiele-Plattformen für Aufgaben wie ‌das Fotografieren von Firmengeländen oder Infrastruktur zu rekrutieren. Diese Aufnahmen könnten als Grundlage für ⁠spätere Anschläge dienen. Es sei äußerst schwerwiegend, wenn ‌Privatpersonen die russischen Geheimdienste ⁠absichtlich oder unabsichtlich unterstützen, erklärte Gresholm.

Russland bestreitet jegliche Beteiligung an hybrider Kriegsführung. Das Thema Sabotage auf europäischem Boden rückte ‌in dieser Woche ⁠zudem wieder in den ⁠Fokus, nachdem die Bundesregierung Russland für einen versuchten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht hatte. Die Europäische Union will als Reaktion darauf weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Gresholm zufolge plant und verübt Russland Sabotageakte gegen Rüstungsbetriebe in ganz Europa.

(Bericht ⁠von Jacob Gronholt-PedersenBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)