DAX® - 25.900er-Marke unterschritten

Gleich vom ersten Handelstag des Monats beschäftigt die heimische Investorenschaft das Thema „September-Korrektur“. Wenn Anlegerinnen und Anleger einen drawdown in der Größenordnung des historischen Durchschnitts in Aufschwungphasen (-3,6 %) unterstellen, dann impliziert das ein Tief bei 25.313 Punkten (siehe Analyse oben). Das Wissen um das Ausmaß eines möglichen Pullbacks ist in jedem Fall hilfreich. Charttechnisch musste der DAX® gestern die Marke von 25.900 Punkten preisgeben. Dadurch wurde eine kurzfristige Topformation vervollständigt. Deren Abschlagspotenzial lässt sich auf rund 700 Punkte veranschlagen, womit wir sogar etwas unterhalb des o. g. Tiefs gemäß „Durchschnitts-Drawdown“ wären. Um die kurzfristig fragile Ausgangslage zu verbessern, müssten die deutschen Standardwerte zumindest die Schlüsselmarke von 25.900 Punkten zeitnah zurückerobern. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind viele US-Privatanleger vom Bären- (37,6 %) ins Bullenlager (39,7 %) gewechselt, sodass letztere sogar wieder in der Mehrzahl sind. Dieser Stimmungsanstieg ist nicht das beste Zeichen zu Beginn des Krisenmonats „September“.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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