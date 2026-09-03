DAX® - 25.900er-Marke unterschritten
HSBC · Uhr
25.900er-Marke unterschritten
Gleich vom ersten Handelstag des Monats beschäftigt die heimische Investorenschaft das Thema „September-Korrektur“. Wenn Anlegerinnen und Anleger einen drawdown in der Größenordnung des historischen Durchschnitts in Aufschwungphasen (-3,6 %) unterstellen, dann impliziert das ein Tief bei 25.313 Punkten (siehe Analyse oben). Das Wissen um das Ausmaß eines möglichen Pullbacks ist in jedem Fall hilfreich. Charttechnisch musste der DAX® gestern die Marke von 25.900 Punkten preisgeben. Dadurch wurde eine kurzfristige Topformation vervollständigt. Deren Abschlagspotenzial lässt sich auf rund 700 Punkte veranschlagen, womit wir sogar etwas unterhalb des o. g. Tiefs gemäß „Durchschnitts-Drawdown“ wären. Um die kurzfristig fragile Ausgangslage zu verbessern, müssten die deutschen Standardwerte zumindest die Schlüsselmarke von 25.900 Punkten zeitnah zurückerobern. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind viele US-Privatanleger vom Bären- (37,6 %) ins Bullenlager (39,7 %) gewechselt, sodass letztere sogar wieder in der Mehrzahl sind. Dieser Stimmungsanstieg ist nicht das beste Zeichen zu Beginn des Krisenmonats „September“.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Gleich vom ersten Handelstag des Monats beschäftigt die heimische Investorenschaft das Thema „September-Korrektur“. Wenn Anlegerinnen und Anleger einen drawdown in der Größenordnung des historischen Durchschnitts in Aufschwungphasen (-3,6 %) unterstellen, dann impliziert das ein Tief bei 25.313 Punkten (siehe Analyse oben). Das Wissen um das Ausmaß eines möglichen Pullbacks ist in jedem Fall hilfreich. Charttechnisch musste der DAX® gestern die Marke von 25.900 Punkten preisgeben. Dadurch wurde eine kurzfristige Topformation vervollständigt. Deren Abschlagspotenzial lässt sich auf rund 700 Punkte veranschlagen, womit wir sogar etwas unterhalb des o. g. Tiefs gemäß „Durchschnitts-Drawdown“ wären. Um die kurzfristig fragile Ausgangslage zu verbessern, müssten die deutschen Standardwerte zumindest die Schlüsselmarke von 25.900 Punkten zeitnah zurückerobern. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind viele US-Privatanleger vom Bären- (37,6 %) ins Bullenlager (39,7 %) gewechselt, sodass letztere sogar wieder in der Mehrzahl sind. Dieser Stimmungsanstieg ist nicht das beste Zeichen zu Beginn des Krisenmonats „September“.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)gestern, 12:00 Uhr · onvista