Dax-Erholung trifft auf Widerstand

Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 25.900 25.400

Dax-Rückblick:

Der Dax testete gestern den EMA50 im Tageschart (Linie blau) und startete eine Stabilisierungs- beziehungsweise Erholungsbewegung. Diese Erholung setzte sich nach einem etwas schwächeren Auftakt heute Vormittag zunächst weiter fort - der Index kletterte zurück in den entscheidenden Widerstandsbereich um 25.900 bis 25.950 Punkte (rot im Chart).

Dax-Ausblick:

Die Stabilisierung seit dem Zwischentief gestern ist bislang lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu verstehen. Lediglich ein Tagesschlusskurs oberhalb von 25.950 Punkten entspannt die prekäre Chartsituation für die Käuferseite entscheidend.

Bis dahin dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex für einen Rücksetzer Richtung 25.400 Punkte.