Dax Chartanalyse 03.09.2026

Dax-Erholung trifft auf Widerstand

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung25.90025.400

Dax-Rückblick:

Der Dax testete gestern den EMA50 im Tageschart (Linie blau) und startete eine Stabilisierungs- beziehungsweise Erholungsbewegung. Diese Erholung setzte sich nach einem etwas schwächeren Auftakt heute Vormittag zunächst weiter fort - der Index kletterte zurück in den entscheidenden Widerstandsbereich um 25.900 bis 25.950 Punkte (rot im Chart).

Dax-Ausblick: 

Die Stabilisierung seit dem Zwischentief gestern ist bislang lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu verstehen. Lediglich ein Tagesschlusskurs oberhalb von 25.950 Punkten entspannt die prekäre Chartsituation für die Käuferseite entscheidend.

Bis dahin dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex für einen Rücksetzer Richtung 25.400 Punkte.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9333) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 03.09.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.316,39 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY2H42) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.09.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.484,60 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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