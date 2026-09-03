Dax kaum verändert erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt, 03. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent niedriger bei 25.839,33 Punkten ‌geschlossen, zeitweise notierte er so tief wie seit Ende Juli nicht mehr. Steigende Ölpreise, Inflationsangst und drohende Zinserhöhungen belasteten die ⁠Kurse. An ⁠den vergangenen drei Handelstagen ist der Dax bereits um rund drei Prozent abgerutscht. Auch der Anleihenmarkt stand weiter unter Druck. Die Lage am Ölmarkt blieb wegen der Militärschläge im Nahost-Konflikt angespannt. Die Preise für das Nordseeöl Brent und das ‌US-Öl WTI sind auf Wochensicht um rund ‌sechs und neun Prozent angezogen. Am Donnerstag blicken die Anleger vor allem auf die Konjunktur.

• Das Ifo-Institut legt hierzulande seine Herbstprognose ⁠vor.

• Es werden die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in der Euro-Zone ‌und den USA im August ⁠sowie die europäischen Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht.

• In den USA warten Anleger zudem auf die Handelsbilanz für Juli und die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

• Die ‌Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx entscheidet ⁠über die Zusammensetzung der deutschen Aktienindizes.

• ⁠Auf der Unternehmensseite will die Deutsche Industrie- und Handelskammer die Ergebnisse einer Umfrage unter rund 1300 Firmen zur Konkurrenz mit chinesischen Rivalen vorstellen.

• Tesla lädt in Austin im Bundesstaat Texas ausgewählte Gäste zu einem "Launch Event" für sein geplantes Robotaxi ein.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.839,33

EuroStoxx50 6.362,15

EuroStoxx50-Future 6.371,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 53.061,95 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.666,60 +0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 64.430,67 +0,2%

Shanghai 3.958,38 +0,4%

Hang Seng 25.316,68 +0,0%

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski und Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)