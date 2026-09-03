Vorbörse 03.09.2026

Dax wird zum Auftakt leicht im Plus erwartet

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Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen Dax für etwas Entspannung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 25.870 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht.

Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der Dax am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

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USA:  Im Plus

Nach der jüngsten Schwächephase hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder Tritt gefasst. Für etwas Beruhigung sorgte, dass sich die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran recht stabil präsentiert hatten. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber angespannt. Der Dow stieg um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Punkte und beendete so eine dreitägige Verlustserie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.061+ 0,56 Prozent
S&P 5007.666+ 0,46 Prozent
Nasdaq 26.130+ 0,23 Prozent

Asien: Kaum Bewegung

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan, Hongkong und Südkorea leicht nach unten ging, zog der CSI mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen leicht an. Die Ausschläge hielten sich dabei in Grenzen.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.260- 0,10 Prozent
Hang Seng25.329- 0,07 Prozent
CSI 3004.564- 1,04 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,83- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,37- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,76- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1596- 0,31  Prozent
Dollar in Yen157,67-  0,45 Prozent
Euro in Yen182,57- 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent94,96 USD+ 0,98 Dollar
WTI90,80 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 37 (36,50) EUR - 'BUY'

MORGAN STANLEY HEBT FLATEXDEGIRO AUF 'OVERWEIGHT'

MORGAN STANLEY NIMMT DEUTSCHE BÖRSE MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
Nikkei
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MSCI World
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Deutsche Börse
Ö
Ölpreis WTI
Auto1
flatexDEGIRO
Euro / Yen (Yenkurs)
$
US Dollar/Japanischer Yen
H
Hang Seng
Dow
NASDAQ
D
DAX (Kursindex)
Morgan Stanley
SP GROUP

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