Dax wird zum Auftakt leicht im Plus erwartet

Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen Dax für etwas Entspannung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 25.870 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht.

Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der Dax am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

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USA: Im Plus

Nach der jüngsten Schwächephase hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder Tritt gefasst. Für etwas Beruhigung sorgte, dass sich die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran recht stabil präsentiert hatten. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber angespannt. Der Dow stieg um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Punkte und beendete so eine dreitägige Verlustserie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte zu.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 53.061 + 0,56 Prozent S&P 500 7.666 + 0,46 Prozent Nasdaq 26.130 + 0,23 Prozent

Asien: Kaum Bewegung

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan, Hongkong und Südkorea leicht nach unten ging, zog der CSI mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen leicht an. Die Ausschläge hielten sich dabei in Grenzen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 64.260 - 0,10 Prozent Hang Seng 25.329 - 0,07 Prozent CSI 300 4.564 - 1,04 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,83 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,37 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,76 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 94,96 USD + 0,98 Dollar WTI 90,80 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 37 (36,50) EUR - 'BUY'

MORGAN STANLEY HEBT FLATEXDEGIRO AUF 'OVERWEIGHT'

MORGAN STANLEY NIMMT DEUTSCHE BÖRSE MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF

(mit Material von dpa-AFX)