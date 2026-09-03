Deere: Warum der Ausbruch bis 780 Dollar tragen kann

Was bewegt die Aktie?

Deere profitiert von einem neuen positiven Blick auf den Landmaschinenzyklus. Evercore ISI stuft die Aktie von Neutral auf Outperform hoch und hebt das Kursziel von 630 auf 813 Dollar an. Die Aktie reagiert stark und legt zusätzlich rund 3,5 Prozent zu.

Der zentrale Punkt ist der rund dreijährige Abschwung bei Landmaschinen. Dieser Zyklus dürfte sich dem Ende nähern. Gleichzeitig steigen Agrarrohstoffe wie Weizen und Mais. Höhere Preise verbessern die Ertragskraft der Landwirte und können die Nachfrage nach Maschinen stützen.

Evercore ISI sieht besonders bei Mähdreschern und High-Horsepower-Traktoren einen Wendepunkt. Beide Kategorien erreichen nach drei bis vier Jahren wieder ein Ersatzniveau. Fuer Mähdrescher steht ein Branchenanstieg von rund 37 Prozent zum Vorjahr im Raum. Bei Hochleistungstraktoren geht es um etwa 27 Prozent.

Die Gewinnerwartungen liegen deutlich ueber dem Konsens. Für 2027 erwartet Evercore ISI 26,50 Dollar Gewinn je Aktie, der Markt etwa 22,30 Dollar. Für das Folgejahr stehen 33 Dollar im Raum, während der Konsens bei rund 26,40 Dollar liegt.

Charttechnik

Der Ausbruch über 650 Dollar ist entscheidend. Die Aktie hat lange mit dieser Zone gekämpft. Aus der vorherigen Range von rund 520 bis 650 Dollar ergibt sich ein charttechnisches Ziel im Bereich von 780 bis 785 Dollar.

Einschaetzung

Der Ausbruch ist stark, aber die Bewertung ist anspruchsvoll. Das Kurs/Gewinn-Verhaeltnis liegt bei rund 32 und damit deutlich über dem Fünf-Jahres-Schnitt. Ein Rücksetzer wäre für Neueinstiege attraktiver.