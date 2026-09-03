Delivery Hero empfiehlt Uber-Kaufofferte

Frankfurt, 02. ⁠Sep (Reuters) - Die Führungsspitze des Essenslieferdienstes Delivery Hero befürwortet das Übernahmeangebot des US-Fahrdienstvermittlers Uber. Die Offerte sei im Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und Anteilseignern, teilte das ‌Berliner Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Vorstand und Aufsichtsrat "unterstützen daher das Angebot und empfehlen den Aktionären von ⁠Delivery Hero, ⁠dieses anzunehmen." Der Kaufpreis von 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie werde als angemessen und fair bewertet. Er entspreche einer Prämie von rund 35 Prozent auf den Dreimonatsdurchschnittskurs vor der Veröffentlichung der Angebotsabsicht von Uber Mitte ‌Juli. Die Annahmefrist läuft vom 27. ‌August bis zum 5. November.

Uber wird mit dem Zukauf zum größten Essenslieferdienst weltweit außerhalb von China. Um Kartellprobleme zu ⁠vermeiden, gibt Delivery Hero gleichzeitig sein Geschäft in 14 ‌Ländern an den New Yorker ⁠Finanzinvestor SSW Partners ab. Im Zuge der Vereinbarung will Uber früheren Angaben zufolge den Sitz von Delivery Hero bis mindestens 2029 in Berlin belassen, ‌die Belegschaft dort stabil ⁠halten und bis zu zwei ⁠Milliarden Euro in Deutschland investieren.

Ein Bieterwettkampf gilt als ausgeschlossen, da sich Uber bereits eine Mehrheit von rund 53 Prozent an Delivery Hero gesichert hat. Dies geschah durch eigene Anteile sowie eine bindende Zusage des Großaktionärs Prosus. Der Vollzug des Angebots wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.

(Bericht von Ralf Banser, redigiert von ⁠Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)