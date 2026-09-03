Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs stuft die Deutsche Bank von Neutral auf Kaufen hoch. Das Kursziel steigt von 37 auf 43,75 Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 25 bis 26 Prozent beim Kursziel und gibt der Aktie neuen Schub.

Die Aktie steigt auf mehr als 35 Euro und erreicht ein neues Jahreshoch. Auch im längeren Bild bricht sie über die Niveaus von Ende 2025 und Anfang 2026 nach oben aus. Die Konsolidierung bis in den Bereich von 25 Euro lief zuvor geordnet und hat keinen neuen Abwärtstrend erzeugt.

Fundamental bleibt die Bewertung ein wichtiger Punkt. Die Deutsche Bank handelt bei etwa dem 0,8-Fachen des Buchwerts. BNP Paribas und Barclays liegen bei rund 1,0. Die Commerzbank kommt auf 1,3, UBS auf 1,9 und HSBC auf 2,1. Damit bleibt die Deutsche Bank im europäischen Bankensektor günstig.

Charttechnik

Der Anstieg vom 25-Euro-Bereich hat das Bild deutlich verbessert. Nach dem Ausbruch über das frühere Doppeltop passt die Projektion der vorangegangenen Bewegung in den Bereich knapp unter 44 Euro. Dieses Niveau liegt nah am neuen Goldman-Ziel.

Einschaetzung

Die Aktie bleibt einer der attraktiveren Dax-Werte. Goldman erwartet eine bessere Ertragsdynamik, mehr operativen Hebel und eine harte Kernkapitalquote von mehr als 14 Prozent. Das schafft Raum für Dividenden und Aktienrückkäufe.