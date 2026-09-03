Datenanalyse

Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden darunter

onvista · Uhr

Die US-Notenbank Fed dürfte noch in diesem Jahr geldpolitisch umsteuern und die Zinsen anheben. Der Markt mag das aushalten, für einzelne Aktien kann es ungemütlich werden. Wir erklären dir hier, welche Branchen am stärksten betroffen sein werden.

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Ein Podest mit dem Emblem der Federal Reserve
Quelle: Adobe.com/Maksym Yemelyanov
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Zu diesem Zeitpunkt am kommenden Donnerstag werden die Zinsen in Europa höher sein. Zumindest höchstwahrscheinlich. Eine Erhöhung des Einlagenzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) zur nächsten Sitzung ist so gut wie sicher.

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