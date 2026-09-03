Datenanalyse

Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden darunter

onvista · 03.09.2026, 13:36 Uhr Uhr

Die US-Notenbank Fed dürfte noch in diesem Jahr geldpolitisch umsteuern und die Zinsen anheben. Der Markt mag das aushalten, für einzelne Aktien kann es ungemütlich werden. Wir erklären dir hier, welche Branchen am stärksten betroffen sein werden.