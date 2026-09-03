Was bewegt die Aktie?

Dycom ist auf Glasfaser-Infrastruktur spezialisiert und baut den Bereich Rechenzentren aus. Die Übernahme von National Technology Integrators bringt rund 23 Millionen Dollar Umsatz und mehr Know-how für Rechenzentrumsprojekte. Damit stärkt Dycom den Zugang zu einem Markt mit hoher Nachfrage.

Das Septemberquartal fiel stark aus. Der Umsatz stieg um 46 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar und lag rund 20 bis 30 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 5,29 Dollar nach erwarteten 4,88 Dollar. Organisch wuchs der Umsatz fast 17 Prozent.

Auch die operative Entwicklung bleibt stark. Das bereinigte Ebitda stieg um mehr als 50 Prozent. Der Nettogewinn legte von 97 auf mehr als 115 Millionen Dollar zu. Der Auftragsbestand wuchs um 53 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Bei rund zwei Milliarden Dollar Quartalsumsatz schafft das viel Sichtbarkeit.

Der Kursrückgang hat dennoch nachvollziehbare Auslöser. Der Gewinnausblick für das dritte Quartal liegt mit 4,33 bis 4,79 Dollar unter den Erwartungen von 4,72 Dollar in der Mitte der Spanne. Zudem verschiebt Dycom Wireless-Umsätze von rund 150 Millionen Dollar nach hinten. Die Verschuldung von 2,5 Milliarden Dollar und ein Net-Debt/Ebitda von über zwei bleiben ein Bilanzrisiko.

Charttechnik

Die Aktie ist von 566 Dollar auf unter 300 Dollar gefallen und hat ein wichtiges Tief unterschritten. Gleichzeitig trifft sie auf eine harte Unterstützungszone aus dem Bereich von Ende 2025. Eine schnelle Rückeroberung des alten Zwischentiefs würde das Bild deutlich verbessern.

Einschaetzung

Der Rücksetzer wirkt bei diesen Zahlen überzogen. Die Risiken sind real, aber viele davon waren bekannt. Solange der Support hält, bleibt der Kursrückgang eine mögliche Einstiegsgelegenheit.