EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Zustimmung des Aufsichtsrats der Volkswagen AG zu umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen-Konzern

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EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Porsche Automobil Holding SE: Zustimmung des Aufsichtsrats der Volkswagen AG zu umfassendem Zukunftsplan für den Volkswagen-Konzern

03.09.2026 / 20:36 CET/CEST
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Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG, Wolfsburg, hat in seiner heutigen Sitzung einem umfassenden Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation des Volkswagen-Konzerns einstimmig zugestimmt.

Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, begrüßt diese Entscheidung und beabsichtigt, die Transformationsbemühungen des Vorstands ihrer Kernbeteiligung, der Volkswagen AG, weiter zu unterstützen.

Kontakt:

Karsten Hoeldtke

Leiter Investor Relations

+49-711-911-11023

karsten.hoeldtke@porsche-se.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Porsche Automobil Holding SE
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Telefon:+49 (0)711 911-11023
Fax:+49 (0)711 911-11819
E-Mail:InvestorRelations@porsche-se.com
Internet:www.porsche-se.com
ISIN:DE000PAH0038, XS2615940215 , XS2643320018, XS2643320109, XS2802891833, XS2802892054
WKN:PAH003
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Börse Luxemburg
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