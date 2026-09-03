EQS-DD: Deutsche Beteiligungs AG: Tom Alzin, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2026 / 17:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Tom
Nachname(n):Alzin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Beteiligungs AG

b) LEI

529900I88AOT7YXRMQ23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1TNUT7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
21,20 EUR53.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
21,2000 EUR53.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

03.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.dbag.de
LEI Code:529900I88AOT7YXRMQ23
Ende der MitteilungEQS News-Service

106882 03.09.2026 CET/CEST

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