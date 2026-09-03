EQS-DD: DHL AG: Hendrik Venter, Verkauf von 2.227 Aktien zur Begleichung von Steuer‐ und Abgabenverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2026 / 16:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Hendrik
|Nachname(n):
|Venter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DHL AG
b) LEI
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005552004
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von 2.227 Aktien zur Begleichung von Steuer‐ und Abgabenverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Performance Share Plan).
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|55,1057 EUR
|122.720,3538 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|55,1057 EUR
|122.720,3538 EUR
e) Datum des Geschäfts
|02.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Cboe Europe -DXE Periodic (NL)
|MIC:
|BEUP
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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