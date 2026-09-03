EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2026 / 15:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ottmar
Nachname(n):Pfänder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MTU Aero Engines AG

b) LEI

529900807L67JY81RD65 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
344,40 EUR37.884,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
344,4000 EUR37.884,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt a.M. - Deutsche Börse
MIC:XFRA

03.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet:www.mtu.de
LEI Code:529900807L67JY81RD65
Ende der MitteilungEQS News-Service

106876 03.09.2026 CET/CEST

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