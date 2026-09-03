EQS-DD: NORMA Group SE: Dr. Daniel Heymann, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.09.2026 / 19:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Daniel Nachname(n): Heymann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NORMA Group SE

b) LEI

5299000LM9HC76W5XD46

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A41YH53

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,715 EUR 8.580,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,715 EUR 8.580,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Stuttgart MIC: XSTU

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Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Internet: www.normagroup.com LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

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