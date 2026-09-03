EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Rainer Schnabl, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.09.2026 / 17:14 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Mag. Vorname: Rainer Nachname(n): Schnabl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Raiffeisen Bank International AG

b) LEI

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000606306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 63.078,95 EUR 1.000,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 63.078,9500 EUR 1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

02.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XVIE

03.09.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Österreich Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html LEI Code: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

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