EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Rainer Schnabl, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.09.2026 / 17:14 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag.
|Vorname:
|Rainer
|Nachname(n):
|Schnabl
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Raiffeisen Bank International AG
b) LEI
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000606306
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|63.078,95 EUR
|1.000,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|63.078,9500 EUR
|1.000,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|02.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Wiener Börse
|MIC:
|XVIE
03.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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