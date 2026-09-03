EQS-DD: Raiffeisen Bank International AG: Mag. Rainer Schnabl, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2026 / 17:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Rainer
Nachname(n):Schnabl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Raiffeisen Bank International AG

b) LEI

9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000606306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
63.078,95 EUR1.000,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
63.078,9500 EUR1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

02.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XVIE

03.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Internet:https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
LEI Code:9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Ende der MitteilungEQS News-Service

106884 03.09.2026 CET/CEST

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