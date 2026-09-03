EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.09.2026 / 21:32 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Drolshagen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

WashTec AG

b) LEI

391200HHWCQ0KBSG9U91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007507501

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 39,70 EUR 6.352,00 EUR 39,70 EUR 6.352,00 EUR 39,70 EUR 4.764,00 EUR 39,70 EUR 4.764,00 EUR 39,70 EUR 4.764,00 EUR 39,70 EUR 4.764,00 EUR 39,70 EUR 4.764,00 EUR 39,70 EUR 42.876 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 39,7000 EUR 79.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Internet: www.washtec.de LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91

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