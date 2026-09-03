EQS-News: Börse Hannover: Einführung von strukturierten Wertpapieren an der European Investor Exchange

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Börse Hannover: Einführung von strukturierten Wertpapieren an der European Investor Exchange



03.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover: Einführung von strukturierten Wertpapieren an der European Investor Exchange Hannover, 03.09.2026 – An der European Investor Exchange - dem elektronischen Handelsplatz der Börse Hannover in Kooperation mit Scalable Capital - ist ab sofort der Handel mit strukturierten Wertpapieren wie Zertifikaten, Optionsscheinen, Knockouts, Mini-Futures und Turbos möglich. Damit erweitert der Handelsplatz sein Angebotsspektrum und bietet Anlegern noch mehr Flexibilität bei der persönlichen Handelsstrategie. Zum Start stehen Investoren rund 1,7 Mio. Anlage- und Hebelprodukte zur Verfügung, die frei von börslichen Kosten montags bis freitags von 8:00 bis 22:00 Uhr gehandelt werden können.



Renommierte Emittenten

Zu den ersten Emittenten, die strukturierte Wertpapiere auf unterschiedlichste Basiswerte an der European Investor Exchange listen lassen, gehören bereits mehrere renommierte Bankhäuser wie Bank Vontobel Europe AG, HSBC Continental Europe S.A., Morgan Stanley Europe SE, Société Générale S.A. und in Kürze auch BNP Paribas S.A.. Die European Investor Exchange steht dem Anschluss weiterer Emittenten offen gegenüber.



Sicherheit und Transparenz im börslichen Handel

Der Handel findet an der European Investor Exchange unter Aufsicht der Handelsüberwachung der Börse Hannover statt und bietet damit Anlegern ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit. „Mit der Einführung von strukturierten Wertpapieren wächst das Handelsspektrum der European Investor Exchange und kommt den steigenden Ansprüchen der Anleger nach, die mit zunehmender Erfahrung auch Handelsstrategien nach persönlichen Markterwartungen ausrichten möchten“, erklärt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG.

Die elektronische Handelsplattform European Investor Exchange ist eine gemeinsame Initiative der Börse Hannover und Scalable Capital. Sie ist speziell auf die Bedürfnisse von Privatinvestoren in Europa zugeschnitten.

Weitere Informationen unter: www.european-investor-exchange.com/de



Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX) sowie der GCX Paris Aligned gehören. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Die BÖAG Börsen AG, die Börse Düsseldorf, die Börse Hamburg und die Börse Hannover erteilen keine Anlageempfehlungen und veröffentlichen ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



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Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

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