EQS-News: DeFi Technologies erhält von der Nasdaq eine zusätzliche Frist von 180 Tagen, um die Anforderungen an den Mindestkurs wieder zu erfüllen

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DeFi Technologies erhält von der Nasdaq eine zusätzliche Frist von 180 Tagen, um die Anforderungen an den Mindestkurs wieder zu erfüllen



03.09.2026 / 22:40 CET/CEST

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TORONTO, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es eine schriftliche Mitteilung von The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq") erhalten hat. Darin wird dem Unternehmen eine zusätzliche Frist von 180 Kalendertagen – bis zum 1. März 2027 – eingeräumt, um die Einhaltung der Nasdaq-Vorschrift zum Mindestkurs („Minimum Bid Price Rule") gemäß Nasdaq-Listing-Regel 5550(a)(2) wiederherzustellen.

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Das Unternehmen hat sich für die zusätzliche Nachholfrist qualifiziert, da es die Anforderungen an den Marktwert der im Umlauf befindlichen Aktien sowie alle anderen geltenden Erstnotierungsstandards für den Nasdaq Capital Market erfüllt, mit Ausnahme der Mindestkursanforderung. Das Unternehmen hat schriftlich mitgeteilt, dass es beabsichtigt, den Mangel während der zweiten Nachholfrist zu beheben.

Die Mitteilung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung oder den Handel mit den Stammaktien des Unternehmens, die weiterhin am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol „DEFT" gehandelt werden. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt während der zusätzlichen Nachholfrist der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen mindestens 1,00 US-Dollar pro Aktie betragen, wird die Nasdaq schriftlich bestätigen, dass das Unternehmen die Konformität wiedererlangt hat, und die Angelegenheit wird abgeschlossen.

Wie bereits bekannt gegeben, erhielt das Unternehmen von der Nasdaq eine erste Mitteilung vom 5. März 2026, wonach der Mindestkurs je Stammaktie an 30 aufeinanderfolgenden Börsentagen (Stichtag: 4. März 2026) unter 1,00 US-Dollar gelegen hatte. Dem Unternehmen wurde eine erste Nachholfrist von 180 Kalendertagen bis zum 1. September 2026 eingeräumt, um die Einhaltung der Mindestgebotspreisregel wiederherzustellen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Schlusskurs seiner Stammaktien weiterhin zu überwachen, und wird während der zweiten Frist zur Wiederherstellung der Konformität die verfügbaren Optionen prüfen, um den Mangel zu beheben und die Einhaltung der Mindestgebotspreisregel wiederherzustellen.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen die Konformität innerhalb der zusätzlichen Frist wiederherstellen oder anderweitig die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung erfüllen wird.

Analystenberichte zu DeFi Technologies Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (Brasilien B3: DEFT31) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentralisierter Finanzen („DeFi") ausgerichtet ist. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.

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Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour sowie die Möglichkeit, Updates zu abonnieren, finden Sie auf valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen bietet und seinen Schwerpunkt auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie legt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Aussagen bezüglich der Absicht und Fähigkeit des Unternehmens, die Einhaltung der Mindestkursregel wiederherzustellen, der verfügbaren Optionen zur Behebung des Verstoßes sowie der fortgesetzten Notierung der Stammaktien an der Nasdaq. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter Marktbedingungen, Schwankungen der Preise digitaler Vermögenswerte, geltende Notierungsstandards und Entscheidungen der Nasdaq sowie weitere Faktoren, die in den Abschnitten „Risikofaktoren" der vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen erörtert werden. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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