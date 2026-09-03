EQS-News: Dividendenmitteilung

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividendenmitteilung

03.09.2026 / 12:00 GMT/BST
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Unternehmensmitteilung
     
Zur sofortigen Veröffentlichung   03 September 2026
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Dividendenmitteilung
     
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 10. September 2026 gilt. Stichtag ist der 11. September 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. Oktober 2026:
     
     
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz per Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.318600
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.276500
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.404600
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.306500
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.285000
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.145400
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.100500
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.262700
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.359800
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.111700
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.111000
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.126100
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.123100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.200300
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.255200
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.251400
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.183200
     
     
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:    
     
Matheson    
    Telefon: +353 1 232 2000

 

 

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Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


03.09.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65, IE000AP27VA7, IE000UPAYVL7, IE0006YCYW06, IE000RE0SQM6, IE000DDFR6DS3, IE0006FIW9Z0, IE0006CJGQR9, IE00064TWYK9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300UW7NYQH5503229
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