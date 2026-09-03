EQS-News: Dividendenmitteilung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Dividendenmitteilung



03.09.2026 / 12:00 GMT/BST

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Unternehmensmitteilung Zur sofortigen Veröffentlichung 03 September 2026 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 10. September 2026 gilt. Stichtag ist der 11. September 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. Oktober 2026: Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz per Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.318600 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.276500 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.404600 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.306500 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.285000 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.145400 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.100500 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.262700 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.359800 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.111700 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.111000 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.126100 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.123100 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.200300 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.255200 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.251400 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.183200 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson Telefon: +353 1 232 2000

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