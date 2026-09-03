EQS-News: DN Group mit solidem ersten Halbjahr 2026

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DN Group mit solidem ersten Halbjahr 2026



03.09.2026 / 12:40 CET/CEST

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DN Group mit solidem ersten Halbjahr 2026

EBIT bei 3,2 Mio. EUR

Eigenkapital bei 386,9 Mio. EUR / 6,96 EUR je Aktie

Erfolgreiche Entwicklung von Portfoliounternehmen

Frankfurt am Main, 3. September 2026 – Die DN Group AG (ISIN DE000A3DW408) berichtet über ein solides erstes Halbjahr 2026, das von der erfolgreichen Entwicklung des Portfolios geprägt war. Das Eigenkapital blieb zum 30. Juni 2026 mit 386,9 Mio. EUR auf dem hohen Niveau des Jahresendes 2025 (386,5 Mio. EUR) und stieg im Jahresvergleich deutlich (30. Juni 2025: 288,5 Mio. EUR). Das Eigenkapital je Aktie belief sich zum Halbjahresende 2026 auf 6,96 EUR. Das EBIT bezifferte sich auf 3,2 Mio. EUR nach 5,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Aufgrund planmäßig gestiegener Zinsaufwendungen in der ersten Jahreshälfte lag das Finanzergebnis bei -2,8 Mio. EUR nach -2,1 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Der Jahresüberschuss bezifferte sich auf 0,4 Mio. EUR nach zuvor 3,5 Mio. EUR. Der Halbjahresabschluss wurde nach HGB-Rechnungslegung aufgestellt, Anhebungen der Wertansätze der Portfoliounternehmen wurden entsprechend nicht vorgenommen.

Gleichwohl erreichten Beteiligungen der DN Group in den vergangenen Monaten bedeutende Meilensteine. Bei der Algene Holding SE wurde das Go-to-Market im Berichtszeitraum weiter forciert, so dass Anfang Juli die erste Ernte mit Erträgen von 4.500 Litern generiert werden konnte. Dabei wurde die hohe Qualität des Produkts bestätigt. Die hochreinen Mikroalgen können als Grundstoff u. a. für die Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie verwendet werden. Zusätzlich hat Algene eine GMP-Zertifizierungerhalten und erfüllt damit die hohen Anforderungen an Herstellung, Prozesse, Hygiene und Anlagen für die Produktion von Mikroalgen für die streng regulierte Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Auch bei der Beteiligung SW Save the Water gab es im ersten Halbjahr positive Entwicklungen. Unter anderem bestätigte ein positives Prüfungsurteil von Dermatest für das Produkt Soapeya dessen Wirksamkeit und Verträglichkeit. Zudem verlief ein humanitärer Hilfseinsatz mit der „wasserlosen Seife“ in Syrien im Sommer 2026 erfolgreich.

Die DN Group geht davon aus, dass bei weiteren Portfoliounternehmen in den kommenden Quartalen weitere operative Meilensteine erzielt werden. Entsprechend erwartet die DN Group ein positives zweites Halbjahr und geht von einer Ergebnisverbesserung aus.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group: „Das erste Halbjahr war davon geprägt, das operative Geschäft bei unseren Beteiligungen weiter auszubauen und deren Marktposition weiter zu stärken. Dabei konnten wir wichtige Fortschritte erzielen und sehen für das Gesamtjahr 2026 weiteres Entwicklungspotenzial bei unseren Portfoliounternehmen. Mit dem wirtschaftlichen Verlauf des Halbjahres sind wir zufrieden und verfolgen bei der Bilanzierung einen konservativen Ansatz nach HGB-Rechnungslegung.“

Der vollständige Halbjahresabschluss ist ab heute auf der Website der DN Group verfügbar.

Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

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