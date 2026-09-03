EQS-News: e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Entscheidung des Insolvenzverwalters der Noratis AG zur Verwertung des Immobilienportfolios

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e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Entscheidung des Insolvenzverwalters der Noratis AG zur Verwertung des Immobilienportfolios



03.09.2026 / 16:23 CET/CEST

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e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Entscheidung des Insolvenzverwalters der Noratis AG zur Verwertung des Immobilienportfolios

Stuttgart, 3. September 2026 - Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2TV6), nimmt Stellung zu der am 1. September per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichten Entscheidung des Insolvenzverwalters zur Verwertung des Immobilienportfolios durch Verkauf sowie der Kündigung der Einbeziehung der Noratis-Aktie in den Freiverkehr.

Die e.Anleihe begrüßt, dass nunmehr eine Entscheidung zur weiteren Ausrichtung des Insolvenzverfahrens getroffen wurde und damit ein zügiger Fortgang des Verfahrens zu erwarten ist. Nach den der e.Anleihe vorliegenden Informationen, ist eine Verwertung der Immobilien in Abstimmung mit den finanzierenden Banken bereits initiiert und soll nun zeitnah umgesetzt werden.

Die Entscheidung des Insolvenzverwalters, die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen (sog. Delisting) ist aus Sicht der e.Anleihe nachvollziehbar, wird aber für die Anleihegläubiger der Noratis AG derzeit nicht von Bedeutung sein. Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2TV6) bleibt nach Kenntnis des gemeinsamen Vertreters zunächst notiert und ist im Freiverkehr handelbar.

Der gemeinsame Vertreter steht im engen Austausch mit dem Insolvenzverwalter Herrn Dr. Kleinschmidt und wird den Verwertungsprozess intensiv beobachten, insbesondere auch die Aktivitäten des Insolvenzverwalters zur Geltendmachung von insolvenzrechtlichen Sonderaktiva sowie einer möglichen Durchsetzbarkeit der ursprünglichen Einlagezusagen der Großaktionäre in Höhe von EUR 16 Mio.

Die e.Anleihe GmbH wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen im Verfahren informieren.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

Tel.: +49 (0) 711 184 2923 – 1

E-Mail: info@elsaesser.co

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