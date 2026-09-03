EQS-News: EcoGraf Limited: Garantiertes Aktienkaufprogramm

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

EcoGraf Limited: Garantiertes Aktienkaufprogramm



03.09.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





3. September 2026

Garantiertes Aktienkaufprogramm

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX:EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, ein garantiertes Aktienkaufprogramm (Programm oder SPP) anzukündigen, im Rahmen dessen neue, voll eingezahlte Stammaktien der Gesellschaft (neue Aktien) angeboten werden, um rund 2.000.000 AUD (vor Kosten) zu erlösen, wobei die Gesellschaft die Möglichkeit hat, SPP-Zeichnungsanträge anzunehmen, die über den garantierten Betrag hinausgehen.

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien auf, um hochreine Produkte zu liefern, die den weltweiten Übergang zu sauberer Energie und Elektrifizierung unterstützen.

Das Geschäft stützt sich auf hochmoderne und weitgehend risikominimierte Entwicklungen, wobei umfangreiche technische, ökologische, soziale, kommerzielle und finanzielle Arbeitsprogramme abgeschlossen sowie umfassende unabhängige Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt worden sind.

Die integrierte Entwicklungsstrategie umfasst:

die Entwicklung des Epanko-Projekts der ersten Phase mit einer Kapazität von 73.000 tpa in Tansania;

die Errichtung einer Anlage zur mechanischen Formgebung von Batterieanoden in Tansania; und

die Entwicklung von EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlagen an strategisch günstigen Standorten in den wichtigsten Produktionszentren für Lithium-Ionen-Batterien in Asien, Europa und Nordamerika.

Einzelheiten zum SPP

Die Teilnahme an dem Programm ist freiwillig und steht ausschließlich Aktionären des Unternehmens offen, die am Mittwoch, dem 2. September 2026, um 17:00 Uhr (WST) (Stichtag) als Inhaber von Aktien registriert sind und deren eingetragene Anschrift in Australien, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Singapur, dem Vereinigten Königreich oder der Vereinigten Republik Tansania liegt (berechtigte Aktionäre). Alle berechtigten Aktionäre, die an dem Angebot teilnehmen, müssen die in den Teilnahmebedingungen festgelegten Beschränkungen für ausländische Angebote einhalten.

Der Plan berechtigt berechtigte Aktionäre unabhängig von der Höhe ihrer Beteiligung zum Erwerb von neuen Aktien im Wert von bis zu 30.000 AUD und mindestens 2.000 AUD zum Ausgabepreis.

Das Aktienkaufprogramm wird von Canaccord Genuity (Australia) Limited, die als Konsortialbank und Lead Manager des Angebots fungiert, in Höhe von 2 Millionen AUD garantiert.

Die neuen Aktien werden mit einem Abschlag von 20 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Marktpreis der voll eingezahlten Stammaktien von EcoGraf (Aktien) ausgegeben, der über die letzten fünf Tage berechnet wird, an denen vor dem Datum der Ausgabe der neuen Aktien im Rahmen des SPP Verkäufe von Aktien verzeichnet wurden (Ausgabepreis).

Die Direktoren (Direktoren) und die Geschäftsführung der Gesellschaft, die berechtigte Aktionäre sind, beabsichtigen, an dem Programm teilzunehmen.

Zusammen mit den vorhandenen Barmitteln und der angekündigten Förderung der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von bis zu 2,0 Mio. € (3,2 Mio. AUD)1 sollen die eingeworbenen Mittel für folgende Zwecke verwendet werden:

den Abschluss des Fremdfinanzierungsprozesses für das Epanko-Projekt;

die Fortsetzung des strategischen Eigenkapital- und Abnahmevertragsverfahrens zur Sicherung strategischer Partner und Abnahmeverträge zur Unterstützung der Entwicklungen in den Bereichen Epanko, Midstream und Downstream;

Unterstützung der bereits erhaltenen und beantragten Zuschüsse zur Förderung integrierter Entwicklungs- und Erweiterungsstudien, einschließlich der schrittweisen Erweiterung von Epanko und der anschließenden Entwicklung der Midstream- und Downstream-Aktivitäten;

Fortsetzung der Goldexplorationsaktivitäten in den tansanischen Goldprojekten des Unternehmens parallel zur „Golden Eagle“-Farm-in-Vereinbarung mit AngloGold Ashanti im Wert von 9,0 Mio. US-Dollar; und

allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten, einschließlich des Betriebskapitalbedarfs.

Angesichts der erheblichen Fortschritte bei unserem Epanko-Projekt, einschließlich der Erweiterungsstudien und der Weiterentwicklung unserer Midstream-Aufbereitungs- sowie unserer firmeneigenen Downstream-Reinigungsprojekte, nimmt der integrierte Geschäftsplan des Unternehmens rasch Gestalt an.

Das Unternehmen befindet sich nun in einer entscheidenden Phase der Entwicklung und Wertschöpfung, wobei derzeit wichtige Initiativen in den Bereichen Fremdfinanzierung, strategische Eigenkapitalbeschaffung und Absatzvereinbarungen vorangetrieben werden.

Darüber hinaus nähert sich das Unternehmen einem entscheidenden Wendepunkt, da sich die weltweiten Bemühungen zur Sicherung und Diversifizierung der Lieferketten für kritische Mineralien beschleunigen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Lieferungen aus nicht-chinesischen Quellen ist es von entscheidender Bedeutung, die Dynamik der vertikal integrierten Strategie des Unternehmens aufrechtzuerhalten, um das Unternehmen so zu positionieren, dass es diese Chancen nutzen und langfristigen Shareholder Value schaffen kann.

Die Mittel werden zur Weiterführung der Aktivitäten des Unternehmens verwendet, während die Initiativen zur Fremd- und strategischen Eigenkapitalfinanzierung abgeschlossen werden.

Das SPP wurde bewusst als bescheidene Kapitalerhöhung strukturiert, um die Verwässerung zu begrenzen und den teilnehmenden Aktionären gleichzeitig ein maximales Engagement an der zukünftigen Wertschöpfung des Projekts zu ermöglichen. Angesichts der praktischen Einschränkungen eines SPP als Finanzierungsmechanismus in verschiedenen ausländischen Rechtsordnungen wird eine Reihe von Aktionären nicht teilnehmen können. Um diesen gerecht zu werden, wird das Unternehmen das SPP möglicherweise durch eine Aufstockungsplatzierung bei institutionellen und erfahrenen Anlegern ergänzen.

Vorläufiger Zeitplan

Termin Datum (WST) Stichtag für die Teilnahme berechtigter Aktionäre Mittwoch,

2. September 2026, 17 Uhr Bekanntgabe des SPP und Einreichung der „Cleansing Notice“ sowie des Anhangs 3B Donnerstag, 3. September 2026 Versand des Antragsformulars an berechtigte Aktionäre und Veröffentlichung der Angebotsbroschüre an der ASX Donnerstag, 3. September 2026 Beginn der Angebotsfrist im Rahmen des SPP Montag, 7. September 2026 Ende der Angebotsfrist im Rahmen des SPP (sofern nicht verlängert oder vorzeitig beendet) Montag,

28. September 2026, 17 Uhr Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebots im Rahmen des SPP Mittwoch, 30. September 2026 Festlegung des Ausgabepreises und Bekanntgabe an die ASX Freitag, 2. Oktober 2026 Ausgabe neuer Aktien im Rahmen des SPP und Einreichung von Anhang 2A Montag, 5. Oktober 2026 Versand der Bestandsbescheinigungen und voraussichtlicher Handelsbeginn der neuen Aktien (vorbehaltlich der Genehmigung durch die ASX) Mittwoch, 7 Oktober 2026

Diese Termine sind lediglich vorläufig. Die Gesellschaft kann die Termine und Zeitpunkte des Angebots vorbehaltlich des Corporations Act 2001 (Cth), der Börsenvorschriften und anderer geltender Gesetze ohne vorherige Ankündigung ändern.

Daher kann das garantierte SPP vorzeitig geschlossen werden, und Aktionäre, die daran teilnehmen möchten, werden gebeten, ihre Anträge so früh wie möglich einzureichen.

Im Falle einer Überzeichnung vor dem Abschlussstichtag kann der Vorstand nach eigenem Ermessen die Zeichnungen anteilig auf der Grundlage der Höhe der bestehenden Beteiligung des berechtigten Aktionärs zum Stichtag kürzen. Eine Kürzung für von Verwahrstellen gehaltene Aktien erfolgt auf der Ebene des zugrunde liegenden Begünstigten. Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen auch beschließen, die Zuteilungen im Falle einer Überzeichnung zu erhöhen.

Die im Rahmen des Plans auszugebenden neuen Aktien werden so bald wie vernünftigerweise möglich nach dem Abschlussdatum und in jedem Fall innerhalb von fünf Geschäftstagen nach dem Abschlussdatum ausgegeben und sind ab dem Ausgabedatum in jeder Hinsicht den übrigen voll eingezahlten Stammaktien des Kapitals der Gesellschaft gleichgestellt.

Ausführliche Informationen zum SPP werden in der Angebotsbroschüre und im personalisierten Antragsformular enthalten sein, die den berechtigten Aktionären am Donnerstag, dem 3. September 2026, zur Verfügung gestellt werden. Die Angebotsbroschüre enthält Anweisungen zur Teilnahme am SPP. Das SPP unterliegt den in der Angebotsbroschüre dargelegten Bedingungen.

Aktuelle Aktivitäten

Details zu den aktuellen Aktivitäten des Unternehmens sind in den Ankündigungen des Unternehmens an die ASX aufgeführt und sind beim ASX (ASX: EGR) sowie auf der Website des Unternehmens verfügbar unter https://www.ecograf.com.au/

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002



Die neueste Unternehmenspräsentation zu lesen unter:

https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2026/09/Corporate-Presentation-September-2026.pdf

Die Angebotsbroschüre des Aktienkaufprogramms zu lesen unter:

https://www.ecograf.com.au/wp-content/uploads/2026/09/Share-Purchase-Plan-Offer-Booklet.pdf

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung betreffen Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Ergebnis der SPP und etwaige mögliche Platzierung sowie die Absicht, Pläne, Strategien und Ziele des Unternehmens in Bezug auf die Verwendung von Mitteln. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem hier präsentierten oder implizit dargestellten abweichen. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und finanzielle Informationen

Produktionsziele und prognostizierte Finanzinformationen, die aus den in dieser Ankündigung enthaltenen Produktionsziele abgeleitet wurden, stammen aus der am 25. Februar 2026 veröffentlichten Bankfähige Machbarkeitsstudie mit dem Titel "Aktualisierte Bankfähige Machbarkeitsstudie" und basieren auf Erzreserven, die aus Mineralressourcen bestehen, bestehend aus 43 % Messressourcen und 57 % angezeigten Ressourcen für eine Lebensdauer von 22 Jahren. In den Erzreserven und den Produktionszielen wurden keine abgeleiteten Ressourcen enthalten. Inferred Resources wurden nur nebenbei mit den Gemessenen und Angezeigten Ressourcen abgebaut und für Zeitplanungszwecke als Abfall behandelt. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen, sowie den prognostizierten Finanzinformationen aus den in der vorherigen Marktankündigung genannten Produktionszielen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Nicht zur Veröffentlichung durch US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Diese Mitteilung darf nicht an US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen oder diesen nicht unterworfen sind.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Anm. 1: Siehe die ASX-Mitteilung vom 11. Februar 2026 mit dem Titel „EcoGraf unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank“

03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2393296 03.09.2026 CET/CEST