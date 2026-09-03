EQS-News: HiKOKI Europe stellt die nächste Generation kabelloser Nagler vor, die auf überragende Leistung ausgelegt sind und das Gewicht eines gasbetriebenen Geräts mit der Geschwindigkeit eines Druckluftgeräts verbinden

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HiKOKI Europe stellt die nächste Generation kabelloser Nagler vor, die auf überragende Leistung ausgelegt sind und das Gewicht eines gasbetriebenen Geräts mit der Geschwindigkeit eines Druckluftgeräts verbinden



03.09.2026 / 12:50 CET/CEST

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Die Befestigungsplattform der nächsten Generation vereint konstante Antriebskraft, Mobilität auf der Baustelle, eine leichte Bauweise und die Auslösegeschwindigkeit eines Druckluftwerkzeugs für anspruchsvolle professionelle Anwendungen – ganz ohne Schlauch, Kompressor oder Gaskartusche.

Die Plattform der nächsten Generation wurde für überragende Leistung entwickelt und bietet die leichtesten und schnellsten Akku-Nagler auf dem Markt, die eine Leistung wie bei Druckluftgeräten mit der Freiheit des kabellosen Arbeitens verbinden.

Zu den ersten europäischen Modellen gehören zwei 90-mm-Rahmennagler und ein 64-mm-Metallverbinder-Nagler sowie ein neues Sortiment an Befestigungsmitteln, deren vollständige Verfügbarkeit ab November 2026 geplant ist.

STUTTGART, Deutschland, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- HiKOKI, ein Unternehmen der KOKI-Gruppe, hat heute seine nächste Generation kabelloser Nagler für den europäischen Markt vorgestellt, die leistungsstarke Leistung in ein kabelloses System ohne Gaskartuschen, Schläuche oder Kompressoren bringen. Die speziell für professionelle Teams entwickelte Produktreihe vereint die Geschwindigkeit und Durchschlagskraft, die Anwender von pneumatischen Befestigungsgeräten erwarten, mit der Freiheit und Flexibilität des akkubetriebenen Betriebs in einer leichten Bauweise, die mit einem Gasnagler vergleichbar ist.

HiKOKI cordless framing nailer

Fachkräfte in ganz Europa stehen unter zunehmendem Druck, anspruchsvolle Aufgaben effizient zu erledigen und dabei engere Zeitpläne, Mobilitätsanforderungen und ständige Unterbrechungen des Arbeitsablaufs zu bewältigen. Herkömmliche Gaswerkzeuge erfordern Kartuschen und teure laufende Wartungskosten, während pneumatische Systeme zusätzlichen Aufwand bei der Einrichtung, beim Transport und bei der Schlauchführung verursachen. Die Akku-Nagler der nächsten Generation von HiKOKI wurden entwickelt, um diese Hindernisse zu beseitigen, ohne dabei Abstriche bei der Befestigungsleistung zu machen, auf die sich Profis verlassen – und sie sind die leichtesten und schnellsten Akku-Nagler auf dem Markt.

„Professionelle Bauunternehmer sollten sich heutzutage nicht zwischen Leistung und Mobilität entscheiden müssen", sagte Peter Vullinghs, Präsident Europa der KOKI Group. „Unsere Nagler der nächsten Generation bieten beides, sodass sie kosteneffizient ihre beste Arbeit leisten und gleichzeitig den immer höheren Anforderungen auf der Baustelle gerecht werden können. Unsere neue Generation von Naglern ist keine Weiterentwicklung – sie ist eine Revolution."

Das Herzstück der Plattform ist das HiKOKI Air Spring Drive System Plus™, das Druckluft direkt im Werkzeug speichert und freisetzt und so eine schnelle Reaktionszeit, konstante Antriebskraft und eine Leistung wie bei einem Druckluftwerkzeug bietet – ganz ohne externen Kompressor oder Schlauch. Das System kombiniert einen optimierten Antriebsmechanismus mit fortschrittlicher, tabless-Batterietechnologie, um schnellere Zykluszeiten, einen reibungsloseren Betrieb und eine konstante Leistung zu gewährleisten.

Diese Nagler sind auf Höchstleistung ausgelegt, und das Ergebnis lässt sich auf der Baustelle messen. Die neuen Nagelpistolen für den Rahmenbau schießen bis zu 4,5 Nägel pro Sekunde und bei Verwendung eines tablosen MultiVolt-Akkus sogar bis zu 5,0 Nägel pro Sekunde – im Vergleich zu zwei bis drei Nägeln pro Sekunde bei den meisten Akku- und Gasnagelpistolen. Die Auslösezeit beträgt 43 Millisekunden – das ist die schnellste aller nicht-pneumatischen Nagler und entspricht fast der Hälfte der Auslösezeit des nächstgelegenen akkubetriebenen Mitbewerbers. Jeder Nagler liefert pro 18-V-Akku mit 5,0 Ah etwa 700 Nägel bei einer Nagellänge von 50 bis 90 mm.

Leichte Bauweise für den ganztägigen Einsatz. Mit einem Gewicht von 3,9 kg inklusive Akku ist der 30°- bis 34°-Rahmennagler der leichteste 18-V-Akku-Rahmennagler seiner Klasse und damit mehr als ein Kilogramm leichter als die 5 bis 5,3 kg schweren Akku-Werkzeuge, die die meisten Teams heute mit sich führen. Das Gehäuse, die Kammer, die Mündung und das Magazin aus Magnesium ersetzen die Kunststoff- und Aluminiumkonstruktion der Vorgängergeneration und verringern so die Belastung bei ganztägiger Arbeit über Kopf und bei wiederholten Bewegungen.

Austauschbare Magazine sorgen für mehr Vielseitigkeit. Kompatible Modelle von Nagelpistolen lassen sich mit den entsprechenden Magazinen für den Einsatz bei Rahmenkonstruktionen, Metallverbindungen und Duplex-Befestigungen konfigurieren. Dadurch profitieren Fachleute von größerer Flexibilität bei verschiedenen Aufgaben, während sie weiterhin dieselbe Akku-Plattform nutzen können.

Durch die geringeren Betriebskosten entfällt die Notwendigkeit, regelmäßig Gaskartuschen zu kaufen, was zur Senkung der Betriebskosten beiträgt. Da weder eine Gasverbrennung noch eine Brennkammer vorhanden ist, kommt es zu keiner Rußablagerung, es ist kein verbrennungsbedingter Reinigungszyklus erforderlich und es fallen keine Abgase an, die entsorgt werden müssten. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, brennbare Brennstoffkartuschen zu kaufen, zu lagern oder zu ersetzen, was es zu einer saubereren und bequemeren Lösung macht, insbesondere bei Arbeiten in geschlossenen Räumen.

Die routinemäßige Wartung wurde vereinfacht, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern. Die Plattform wurde so konzipiert, dass wichtige Verschleißteile im Vergleich zu herkömmlichen Systemen leichter ausgetauscht werden können, wodurch Fachkräfte auf der Baustelle produktiv bleiben können.

„Um die Leistung von Akku-Naglern an die von Druckluftnaglern anzupassen, mussten zwei technische Probleme gleichzeitig gelöst werden: die Abstimmung der pneumatischen Antriebsleistung und der pneumatischen Zündgeschwindigkeit", sagte Bernd Fleischmann, Chief Technology Officer der KOKI-Gruppe. „Das Air Spring Drive System Plus kombiniert die bewährte Luftfeder-Architektur, die unsere Akku-Nagler von Anfang an angetrieben hat, mit einem neuen, verbesserten Hubmechanismus, der die Schussfrequenz im Vergleich zur Vorgängergeneration verdoppelt. Das ist es, was echte kabellose Druckluftleistung erst möglich macht."

PRODUKTPORTFOLIO FÜR EUROPA

NR1890DCB – Akku-Nagler für Rahmenkonstruktionen, 30° bis 34°: 18 V bürstenlos; Nagelbereich von 50 bis 90 mm; bis zu 4,5 Nägel pro Sekunde bzw. 5,0 bei Verwendung eines MultiVolt-Akkus ohne Lasche; Auslöseverzögerung von 43 ms; 3,9 kg inklusive Akku; Gehäuse, Kammer und Magazin aus Magnesium; austauschbarer Rahmen, Metallverbinder und Duplex-Magazine; MultiVolt-kompatibel.

NR1890DRB – Akku-Rahmennagler mit 20° bis 22°: 18 V bürstenlos; Nagelbereich von 50 bis 90 mm; bis zu 4,5 Nägel pro Sekunde; Auslösezeit von 43 ms; 4,0 kg inklusive Akku; austauschbare Magazine, ein verlängertes Magazin ist als Zubehör erhältlich; MultiVolt-kompatibel.

NR1865DKA – Akku-Nagler für Metallverbindungen, 33° bis 36°: 18 V, bürstenlos; Nagelbereich von 38 bis 64 mm; bis zu drei Nägel pro Sekunde in Metallverbindungselemente; Auslösezeit von 43 ms; 3,9 kg inklusive Akku; schmale Spitze für den Einsatz in engen Ecken; MultiVolt-kompatibel.

Zusammen mit den Werkzeugen wird ein neues Sortiment an Befestigungselementen von HiKOKI auf den Markt gebracht.

Die neue Serie akkubetriebener Nagler wird ab November 2026 über unabhängige Werkzeughändler erhältlich sein. Verfügbarkeit, Konfigurationen, Preise und Vertriebswege variieren je nach Land. Die vollständigen lokalen Spezifikationen und Kaufinformationen finden Sie unter https://hikoki-powertools.eu/ und.

ÜBER HIKOKI

HiKOKI entwickelt leistungsstarke Elektrowerkzeuge für professionelle Anwender, wobei das Unternehmen sich an japanischen Konstruktionsprinzipien orientiert und sich der kontinuierlichen Verbesserung verschrieben hat. HiKOKI blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1948 reicht. Das Unternehmen entwickelt Werkzeuge, die Leistung, Ausgewogenheit, Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Kontrolle verbessern und so Fachleuten dabei helfen, ihre Arbeit und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. HiKOKI ist eine Marke der KOKI-Gruppe.

https://hikoki-powertools.eu/

ÜBER DIE KOKI-GRUPPE

Koki Holdings Co., Ltd. (KOKI Group) ist ein weltweit führender Anbieter von Elektrowerkzeugen und Zubehör mit Hauptsitz in Tokio, Japan. Mit einer über 100-jährigen Tradition entwickeln und fertigen wir ein umfassendes Sortiment an Werkzeugen für die Metallbearbeitung, die Holzbearbeitung, das Bauwesen und Spezialanwendungen. Unser Portfolio an bewährten Marken – Metabo, HiKOKI, Metabo HPT, CARAT und Sankyo Diamond Tools – ist in über 126 Ländern erhältlich und bietet bewährte, zuverlässige und sichere Lösungen, die den höchsten Anforderungen auf den Baustellen von heute gerecht werden. Bei der KOKI Group haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Fachkräfte zu stärken und die Produktivität durch leistungsorientierte Innovationen zu steigern.

www.koki-holdings.com/

HiKOKI Introduces new cordless nailers

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