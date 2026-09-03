EQS-News: maxx26 AG: Vollzug der geplanten Transaktion - Ehemalige Binect AG setzt weitere Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um

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maxx26 AG: Vollzug der geplanten Transaktion - Ehemalige Binect AG setzt weitere Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um



03.09.2026 / 09:36 CET/CEST

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maxx26 AG: Vollzug der geplanten Transaktion - Ehemalige Binect AG setzt weitere Beschlüsse der Hauptversammlung 2026 um

Vollzug des Verkaufs der Tochter Binect GmbH an die hpc DUAL

Vollzugsdatum auf den 01. Oktober 2026 festgelegt

Weiterstadt, 03.09.2026.

Mit der Umbenennung von Binect AG in maxx26 AG sowie der Schaffung einer freien Rücklage hat die maxx26 AG kürzlich die ersten der von der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 gefassten Beschlüsse umgesetzt. Nachdem innerhalb der gesetzlichen Frist keine Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung erhoben worden sind, kann jetzt auch der geplante Verkauf der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Binect GmbH an die hpc DUAL Österreich GmbH vollzogen werden. Dazu wurde der Vollzugstermin (Closing Date) für die Transaktion auf den 01. Oktober 2026 festgelegt. Bis zu diesem Termin erfolgt die Umsetzung der restlichen Vollzugsbedingungen.

Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion können auch die Folgebeschlüsse der Hauptversammlung umgesetzt werden. So plant der Vorstand für das vierte Quartal das erste Aktienrückkaufprogramm auf den Weg zu bringen. Über die Details zum Angebot wird die Gesellschaft rechtzeitig informieren.

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