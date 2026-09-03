EQS-News: Quantinuum unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung mit Aramco zur Erforschung von Synergien durch die Nutzung von Forschung, Anwendungen und Fachwissen im Bereich des industriellen Quantencomputings

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Quantinuum unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung mit Aramco zur Erforschung von Synergien durch die Nutzung von Forschung, Anwendungen und Fachwissen im Bereich des industriellen Quantencomputings



03.09.2026 / 21:05 CET/CEST

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Die unverbindliche Absichtserklärung (MOU) zielt darauf ab, Innovation und operative Exzellenz im Energiesektor zu fördern.

RIAD, Saudi-Arabien, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (MOU) mit Aramco bekannt, einem der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemiekonzerne, um eine Reihe industrieller Anwendungsfälle zu untersuchen, die Quantencomputing-Fähigkeiten zu verbessern und die Weichen für eine mögliche Forschungskooperation mit Schwerpunkt auf fehlertolerantem Quantencomputing zu stellen.

Im Rahmen der Absichtserklärung beabsichtigen die Unternehmen, erste technische Einarbeitungsmaßnahmen durchzuführen und den Wissensaustausch zu fördern. Zudem werden sie Herausforderungen von Aramco identifizieren, die sich für die Quantencomputing-Forschung eignen könnten, wobei der Schwerpunkt auf der Lösung komplexer Probleme im Bereich Energie und digitale Transformation liegt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, zu bewerten, wie zukünftige Generationen von Quantensystemen relevante wissenschaftliche und industrielle Herausforderungen bewältigen können, sowie verschiedene Modalitäten des Quantencomputings zu vergleichen.

Die Zusammenarbeit ergänzt die bestehenden Initiativen von Aramco, sich als Vorreiter bei der Anwendung fortschrittlicher Quantentechnologien in der Energiebranche zu positionieren, und stärkt damit die Bemühungen des Unternehmens, die digitale Transformation des Sektors zu unterstützen und einen Beitrag zur sich weiterentwickelnden Roadmap für Quantencomputing in der Energiebranche zu leisten.

„Unternehmen, die davon ausgehen, von Quantencomputing zu profitieren, müssen bereits heute damit beginnen, ihr Fachwissen, ihre Algorithmen und ihre Arbeitsabläufe zu entwickeln", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und CEO von Quantinuum. „Diese Absichtserklärung schafft einen Rahmen für Quantinuum und Aramco, um Fachwissen auszutauschen, wichtige industrielle Herausforderungen zu identifizieren und den Weg für eine vertiefte Forschungszusammenarbeit zu ebnen. Durch die Kombination des wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Know-hows von Aramco mit den integrierten Hardware- und Software-Kompetenzen von Quantinuum wollen wir eine solide Grundlage für die Forschung im Bereich künftiger Generationen des Quantencomputings schaffen."

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis eingefangener Ionen kommerziell eingeführt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen. Diese wurden mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf der Grundlage der durchschnittlichen 2-Qubit-Gattertreue zu erreichen.[1] Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie aus dem staatlichen und industriellen Sektor und arbeitet zudem weltweit mit akademischen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die Begriffe „voraussehen", „annehmen", „glauben", „fortsetzen", „könnte", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „könnte", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „zukünftig", „wird", „anstreben", „vorhersehbar" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Einschätzungen unseres Managements, die auf dessen Erfahrung und dessen Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Wirtschafts- und Branchenlage, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren beruhen, die das Management für relevant hält. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zudem einer Reihe wesentlicher Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die unsere Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte, Dienstleistungen und Preise beeinflussen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist Quantinuum nicht möglich, alle derartigen Faktoren vorherzusagen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Quantinuum auswirken könnten, finden Sie in den Risikofaktoren von Quantinuum, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission, einschließlich des Quartalsberichts auf Form 10-Q für den am 30. Juni 2026 endenden Zeitraum, da diese Risikofaktoren von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Quantinuum keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[1] Stand: 31. Dezember 2025.

press@quantinuum.com

Cision

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