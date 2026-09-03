EQS-News: Vicenzaoro September 2026: IEG vereint die Wertschöpfungskette der Schmuckbranche - neue Messehalle wird gemeinsam mit T.Gold eröffnet

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Vicenzaoro September 2026: IEG vereint die Wertschöpfungskette der Schmuckbranche - neue Messehalle wird gemeinsam mit T.Gold eröffnet



03.09.2026 / 09:35 CET/CEST

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VICENZA, Italien, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Vicenzaoro öffnet morgen, am 4. September, ihre Pforten für eine Jubiläumsausgabe, die für die Italian Exhibition Group (IEG) und die weltweite Schmuckbranche von besonderer Bedeutung ist. Die Messe, die bis zum 8. September dauert, bringt rund 1.300 Aussteller aus 38 Ländern zusammen, die die gesamte Lieferkette abdecken, sowie Einkäufer aus mehr als 130 Ländern. Dabei präsentiert sie im Rahmen ihres einzigartigen „Jewellery Boutique Show"-Formats neue Ausstellungsinfrastrukturen und eine noch stärkere Integration von Technologie.

Italian Exhibition Group (IEG) logo

Im Mittelpunkt dieser Umgestaltung steht die Eröffnung der neuen Halle 2, eines zweistöckigen, 23.000 Quadratmeter großen Gebäudes , das von GMP entworfen wurde und Teil einer 60-Millionen-Euro-Investition der IEG in das Messegelände von Vicenza ist. Die Infrastruktur verbessert die Kapazität und Anbindung des Veranstaltungsortes und unterstützt damit die Entwicklung der Vicenzaoro zu einer weltweit führenden Handelsplattform.

Eine weitere Neuerung ist die Integration der T.Gold, auf der Technologien zur Schmuckherstellung präsentiert werden, in das Messegelände der Vicenzaoro.

Ab dieser Ausgabe findet die T.Gold zweimal jährlich, im Januar und im September, in Halle 4 statt. Angesichts der Bedeutung der Technologie als Motor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit wird das Unternehmen Technologien und Innovationen wie additive Fertigung, Automatisierung, Nachhaltigkeitslösungen und die Rückgewinnung wertvoller Materialien näher an die Marken und Hersteller heranbringen, für die es tätig ist.

„Diese Ausgabe markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Vicenzaoro, doch ihre Bedeutung reicht weit über die Messe selbst hinaus. Indem wir zweimal jährlich Technologie auf die Messe bringen und die gesamte Wertschöpfungskette der Schmuckbranche miteinander vernetzen, stärken wir die Position der Vicenzaoro als globale Handels- und Wissensplattform, auf der Innovation, Fertigung, Produkte und internationale Märkte zusammenlaufen. Die Branche bewegt sich in diese Richtung, und wir möchten, dass Vicenzaoro als strategischer Impulsgeber für diese Entwicklung fungiert ", sagte Matteo Farsura, Global Exhibition Manager Jewellery & Fashion bei der Italian Exhibition Group.

Die Einbindung von T.Gold stärkt das Format der „Jewellery Boutique Show" noch weiter, das Vicenzaoro auszeichnet. Das Modell vereint spezialisierte Fachkreise aus der gesamten Schmuck-Lieferkette in einem einzigen Messeökosystem – von Technologie und Fertigung bis hin zu fertigem Schmuck, Edelsteinen, Komponenten, Uhren und Verpackungen.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Vicenzaoro im September der CIBJO-Kongress zum 100-jährigen Jubiläum stattfinden. Die Tagung der World Jewellery Confederation, zu der 400 führende Persönlichkeiten aus aller Welt in Vicenza zusammenkommen, unterstreicht einmal mehr die Rolle der Stadt in der internationalen Goldbranche. Mit ihrer neuen Infrastruktur, der zweimal jährlich stattfindenden Technologieausstellung und dem integrierten Wertschöpfungskettenansatz läutet die Vicenzaoro September 2026 eine neue Phase für die IEG und die globale Schmuckbranche ein.

Cision

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