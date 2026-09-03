EQS-PVR: MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: MAX Automation SE
MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03.09.2026 / 22:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: MAX Automation SE
Straße, Hausnr.: Steinhöft 11
PLZ: 20459
Ort: Hamburg
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200LVVLZVDYZGZB05

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Oliver Jaster
Geburtsdatum: 14.01.1970

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Günther Holding SE

5. Datum der Schwellenberührung:
28.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 66,71 % 0,00 % 66,71 % 41243181
letzte Mitteilung 65,98 % 0,00 % 65,98 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2DA588 0 27512244 0,00 % 66,71 %
Summe 27512244 66,71 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Oliver Jaster % % %
aequitas trust GmbH & Co. KG % % %
Günther SE 66,71 % % 66,71 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
aequitas GmbH % % %
aequitas trust GmbH & Co. KG % % %
Günther SE 66,71 % % 66,71 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
aequitas trust GmbH & Co. KG % % %
Günther SE 66,71 % % 66,71 %
Günther Holding SE 66,71 % % 66,71 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
aequitas GmbH % % %
aequitas trust GmbH & Co. KG % % %
Günther SE 66,71 % % 66,71 %
Günther Holding SE 66,71 % % 66,71 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG 66,71 % % 66,71 %
- % % %
Oliver Jaster % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs-Management GmbH % % %
Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG 66,71 % % 66,71 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Gegenseitige Zurechnung der Stimmrechte zw. Günther SE, Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG und Günther Holding SE aufgrund von Stimmpoolingvereinbarung. 

Datum
03.09.2026


03.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX Automation SE
Steinhöft 11
20459 Hamburg
Deutschland
Internet: www.maxautomation.com
LEI Code: 391200LVVLZVDYZGZB05

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2393504  03.09.2026 CET/CEST

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