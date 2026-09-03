Eurozone: Dienstleister-Stimmung trübt sich etwas ein
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im August überraschend etwas eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel geringfügig um 0,1 Punkte auf 51,6 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Nach drei Anstiegen in Folge ist der Stimmungsindikator damit erstmals wieder gesunken.
In einer ersten Schätzung waren 51,7 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten./jkr/jsl/stk
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