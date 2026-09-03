Farage-Partei erhält 75 Prozent ihrer Spenden von umstrittenem Krypto-Investor

London, 03. ⁠Sep (Reuters) - Die populistische britische Partei Reform UK hat eine Spende in Höhe von vier Millionen Pfund von einem umstrittenen Krypto-Investor erhalten. Ben Delo, der in den USA wegen eines Verstoßes gegen das Bankgeheimnis verurteilt und von Donald Trump begnadigt worden war, ‌steuerte damit 75 Prozent der gesamten Parteispenden im vergangenen Quartal bei. Insgesamt nahm die von dem langjährigen Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage geführte Partei von April bis ⁠Juni 5,3 ⁠Millionen Pfund an Spenden ein, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Wahlbehörde hervorgeht. Reform UK teilte mit, man freue sich über die Unterstützung erfolgreicher britischer Unternehmer bei der Vorbereitung auf die nächste Parlamentswahl.

Delo hatte angekündigt, sich in der Politik zu engagieren, um Großbritannien vor einem unumkehrbaren Niedergang zu bewahren. Der bisherige ‌Hauptgeldgeber, der in Thailand lebende Krypto-Unternehmer Christopher Harborne, ‌spendete in dem Quartal dagegen nichts. Die britische Regierung hatte in diesem Jahr Pläne angekündigt, die finanziellen Zuwendungen von im Ausland lebenden britischen Staatsbürgern auf 100.000 Pfund zu ⁠begrenzen. Nachdem zudem bekannt wurde, dass Harborne Farage im Jahr 2024 fünf Millionen Pfund ‌zukommen ließ, die dieser nicht deklarierte, ⁠sank die Beliebtheit der Partei.

Farage bestreitet jegliches Fehlverhalten und bezeichnet das Geld als persönliches Geschenk, das nicht meldepflichtig sei. Derzeit prüfen Parlamentsmitarbeiter, ob dies gegen die Transparenzregeln für Parteispenden verstößt. Falls ein Regelverstoß festgestellt wird, ‌könnte Farage sein Mandat verlieren und müsste ⁠sich erneut zur Wahl stellen.

Im Parlament ⁠verfügt Reform UK nur über acht Abgeordnete. Dennoch führte die Partei die Umfragen in Großbritannien in den vergangenen zwei Jahren zumeist an. Dies änderte sich jedoch mit dem Rücktritt von Premierminister Keir Starmer und seiner Ablösung durch Andy Burnham im Juli, was der regierenden Labour-Partei neuen Auftrieb gab. Labour nahm im abgelaufenen Quartal ohne öffentliche Mittel 3,6 Millionen Pfund an Spenden ein. Die oppositionellen Konservativen kamen auf 2,8 Millionen Pfund.

(Bericht von Andrew MacAskill und Naomi ⁠Rovnick. Bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)