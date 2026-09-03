Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.09.2026

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Thema: CybersecurityKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AmbarellaBericht 2. Quartal 2027
Campbell's Co.Bericht Geschäftsjahr 2026
CienaBericht 3. Quartal 2026
DocuSignBericht 2. Quartal 2027
Impala Platinum HoldingsBericht Geschäftsjahr 2026
Lululemon AthleticaBericht 2. Quartal 2026
MPC Muenchmeyer PetersenBericht 2. Quartal 2026
Planet LabsBericht 2. Quartal 2027
SamsaraBericht 2. Quartal 2027
UiPathBericht 2. Quartal 2027
Victoria's Secret & Co.Bericht 2. Quartal 2026
VivendiBericht 2. Quartal 2026
WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)Bericht 2. Quartal 2026
ZscalerBericht Geschäftsjahr 2026
ZumtobelBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UiPath
Zscaler
Lululemon Athletica
Impala Platinum Holdings
Planet Labs
Ciena
MPC Muenchmeyer Petersen
Campbell's Co.
DocuSign
Ambarella
Victoria's Secret & Co.
Zumtobel
Vivendi
WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)
Samsara

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