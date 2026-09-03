Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.09.2026
onvista · Uhr
Thema: CybersecurityKI
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Ambarella
|Bericht 2. Quartal 2027
|Campbell's Co.
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Ciena
|Bericht 3. Quartal 2026
|DocuSign
|Bericht 2. Quartal 2027
|Impala Platinum Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Lululemon Athletica
|Bericht 2. Quartal 2026
|MPC Muenchmeyer Petersen
|Bericht 2. Quartal 2026
|Planet Labs
|Bericht 2. Quartal 2027
|Samsara
|Bericht 2. Quartal 2027
|UiPath
|Bericht 2. Quartal 2027
|Victoria's Secret & Co.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vivendi
|Bericht 2. Quartal 2026
|WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Zscaler
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Zumtobel
|Bericht 1. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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