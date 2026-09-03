Berlin, ⁠03. Sep (Reuters) - EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel könnte die Europäische Zentralbank (EZB) laut einem Medienbericht vorzeitig verlassen und zum Internationalen Währungsfonds wechseln. Die deutsche Ökonomin stehe in ‌Verhandlungen mit dem IWF, um dort die Leitung der Abteilung Märkte zu übernehmen, berichtete das "Handelsblatt" am ⁠Donnerstag. ⁠Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus Regierungs- und Finanzkreisen. Schnabels Amtszeit bei der EZB endet eigentlich erst Ende 2027. Die EZB wollte sich nicht zu der Personalie äußern. Die ‌Leitung der Abteilung Geld- und ‌Kapitalmärkte beim IWF in Washington ist seit dem 1. September vakant. Beim IWF hieß es, das ⁠Einstellungsverfahren sei im Gange.

Im Falle eines vorzeitigen Wechsels ‌von Schnabel wird laut ⁠dem "Handelsblatt" eine Paketlösung noch wahrscheinlicher, bei der die Regierungsspitzen der Euro-Staaten alle drei freiwerdenden Posten im EZB-Direktorium auf einen Schlag neu ‌besetzen. Im Juni ⁠2027 endet die Amtszeit von ⁠Chefvolkswirt Philip Lane, im Oktober 2027 die von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Seit Monaten halten sich Gerüchte, Lagarde könnte ihren Posten noch vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2027 räumen, um die Nachfolgesuche zu erleichtern.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)