Was bewegt die Aktie?

Hewlett Packard Enterprise legt starke Zahlen vor und steht trotzdem unter Druck. Der Umsatz erreicht 12,2 Milliarden Dollar. Das ist ein neuer Rekord, ein Wachstum von 33 Prozent und mehr als 200 Millionen Dollar über den Erwartungen.

Der Gewinn je Aktie steigt im Non-GAAP erstmals über einen Dollar und erreicht 1,11 Dollar. Erwartet waren 94 Cent. Das ist ein Beat von fast 20 Prozent. Auf Jahressicht steigt der Gewinn um 152 Prozent.

Die Sparten liefern starke Beiträge. Der Serverumsatz steigt um 35 Prozent auf knapp sieben Milliarden Dollar. Networking wächst um rund 75 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Dollar. Dieser kleinere Bereich gewinnt dadurch schnell an Gewicht und kann das Gesamtwachstum weiter stützen.

Auch der Ausblick fällt stark aus. Für das laufende Quartal erwartet HPE 13,9 bis 14,8 Milliarden Dollar Umsatz. Das untere Ende liegt bereits bei der aktuellen Markterwartung. Beim Gewinn stehen 1,20 bis 1,30 Dollar im Raum. Für das Gesamtjahr 2026 hebt HPE die Gewinnspanne von 3,35 bis 3,45 Dollar auf 3,75 bis 3,85 Dollar an.

Charttechnik

Die Aktie testet nach dem Rücksetzer alte Ausbruchslevel. Eine schnelle Bewegung über das Hoch der Vortageskerze würde das positive Bild bestätigen. Die laufende ABC-Konsolidierung wirkt nach den Zahlen nicht kritisch.

Einschaetzung

Die Aktie wirkt nicht teuer. Das Kurs/Gewinn-Verhaeltnis liegt bei rund 12,8, das PEG-Ratio bei etwa 0,5. Bei diesen Wachstumsraten bleibt HPE nach dem Rücksetzer attraktiv.