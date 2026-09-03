IRW-News: ACCESS Newswire: CubeLogic bringt mit RiskCubed Version 12 eine neue Generation der Kreditrisikotechnologie auf den Markt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: CubeLogic bringt mit RiskCubed Version 12 eine neue Generation der Kreditrisikotechnologie auf den Markt

Der bedeutendste technologische Wandel in der Geschichte von CubeLogic - mit Echtzeit-Leistung, Berichterstellung in natürlicher Sprache und direkt in die Plattform integrierter KI.

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 3. September 2026 / CubeLogic, der führende Anbieter von Unternehmenssoftware für Risiko- und Compliance-Management für Handelsunternehmen im Energie- und Rohstoffsektor, hat heute die Version 12 (V12) seiner RiskCubed-Plattform vorgestellt - und bringt damit ein KI-gestütztes Kreditrisikomanagement in Echtzeit auf einen Markt, der lange Zeit auf die Verarbeitung über Nacht angewiesen war. Aufbauend auf modernen, cloud-nativen Grundlagen gestaltet V12 die Art und Weise neu, wie RiskCubed Daten speichert, Berichte bereitstellt, Margining durchführt und sich an die Nachfrage anpasst.

Für Kreditteams verändert dies sowohl den Arbeitsalltag als auch die dahinterstehende Technologie: Risikopositionen können sofort nach ihrer Aktualisierung überprüft werden, anstatt auf eine Batch-Verarbeitung warten zu müssen, und Berichte, für die bisher ein Spezialist erforderlich war, lassen sich sofort erstellen.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Plattform der nächsten Generation für Energiekreditrisiken zu entwickeln - eine Plattform, die flexibel und agil ist und es Risikomanagern und Compliance-Beauftragten ermöglicht, LLM und KI-Co-Piloten zur Verbesserung ihres Risikomanagements einzusetzen. Dies stellt einen systemischen Wandel dar, da CubeLogic die KI-Revolution in diesem Bereich anführt.

- Ofir Gefen, Chief Executive Officer, CubeLogic

Neuerungen in V12

· Eine moderne Datenbasis: RiskCubed läuft nun auf der neuesten Data-Lake-Technologie und ersetzt damit die OLAP-Architektur, auf der die Plattform über ein Jahrzehnt lang basierte.

· Cloud-native, automatisch skalierende Infrastruktur: eine vollständig containerisierte Architektur, die sich automatisch an den wachsenden Bedarf anpasst.

· Berichterstellung in natürlicher Sprache, unterstützt durch KI: Ein direkt in die Plattform integriertes LLM ermöglicht es Kreditteams, ihre Daten abzufragen und Berichte zu erstellen, indem sie einfach in natürlicher Sprache beschreiben, welche sie benötigen - wobei die KI jedes Kunden in einer eigenen Umgebung isoliert ist und die Nutzung völlig optional ist.

· Schnellere, robustere Margining-Berechnungen: Das Margining läuft nun als eigenständige Funktion, sodass Berechnungen schneller und konsistenter erfolgen.

· Tiefgreifendere Analysen: Kontinuierliche Investitionen in die Analyse-Engine von RiskCubed stärken die Einblicke im gesamten Unternehmen.

Ein Quantensprung in der Leistung

In Benchmark-Tests verarbeitete RiskCubed eine Milliarde Risikopositionsdatensätze in nur acht Sekunden - ein Vielfaches des Volumens, das die größten Kunden von CubeLogic derzeit bewältigen, deren nächtliche Durchläufe von 200.000 bis 300.000 Datensätzen bis zu vier Stunden dauern können. CTRM Center, eine Fachpublikation für Rohstoffhandelstechnologie, beschrieb V12 als Signal für eine neue Ära der Echtzeit-Kreditrisiko-Infrastruktur.

CubeLogic ist nicht länger der Engpass für das Kreditrisikomanagement in Echtzeit - die Grenzen liegen nun bei den umgebenden Kundensystemen. Das Leistungsmodell hat sich umgekehrt: Die Frage ist nicht mehr, ob RiskCubed die Leistungsanforderungen erfüllen kann, sondern wie schnell unsere Kunden es haben wollen.

- Richard Winter, Chief Technology Officer, CubeLogic

Ein Großteil der Neuerungen in V12 spiegelt die täglichen Rückmeldungen der Kreditrisikoteams wider, die RiskCubed heute nutzen, darunter einige der größten und operativ anspruchsvollsten Handelsunternehmen im Energie- und Rohstoffsektor. V12 ist eine Grundlage, kein Endziel - mehrere KI-gestützte Workflows werden bereits darauf aufbauend entwickelt.

Über CubeLogic

CubeLogic ist der führende Anbieter von Lösungen für Risiken und Compliance für die globalen Energie- und Rohstoffmärkte. Vom Onboarding und Kreditrisikomanagement bis hin zur regulatorischen Compliance und Handelsüberwachung unterstützt CubeLogic Unternehmen dabei, intelligentere, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen.

Medienkontakt

Felecia Hancock | Leiterin Marketing, CubeLogic |felecia.hancock@cubelogic.com | Telefon: +44 20 8148 8277

QUELLE: CubeLogic

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