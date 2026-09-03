IRW-News: Frequency Exchange Corp.: Frequency Exchange plant die Einführung von NIKKI im Best Buy Marketplace im vierten Quartal 2026 und gibt den Startschuss für die Expansion im breiteren Einzelhandel

IRW-PRESS: Frequency Exchange Corp.: Frequency Exchange plant die Einführung von NIKKI im Best Buy Marketplace im vierten Quartal 2026 und gibt den Startschuss für die Expansion im breiteren Einzelhandel

Vancouver, British Columbia, 3. September 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) (Frequency Exchange oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass NIKKI, das tragbare Wellness-Gerät des Unternehmens, zum Verkauf auf der Plattform Best Buy Marketplace zugelassen wurde. Diese Verkaufsplattform eines Drittanbieters ist über BestBuy.ca und über die Best Buy-App verfügbar. Das Unternehmen plant den ersten Markteinstieg in Kanada im vierten Quartal 2026.

Die Markteinführung erfolgt in Zusammenarbeit mit Ripple Distribution and TKG Partners, dem Vertriebspartner von Frequency Exchange. Ripple/TKG unterstützt das Unternehmen beim Ausbau der Marktpräsenz von NIKKI über große kanadische Einzelhandelsketten sowie in ausgewählten internationalen Märkten. Für Frequency Exchange ist Best Buy der erste wichtige Schritt, um die Wellnessplattform NIKKI im breiten Einzelhandel zu etablieren und zusätzliche Vertriebskanäle zu erschließen.

Best Buy bedient seine Kunden bereits über ein etabliertes Ökosystem führender Marken für Wearables und Gesundheitstracking, wie Apple, WHOOP, Oura und Fitbit. NIKKI soll dieses Ökosystem nun ergänzen und bietet den Kunden neben den Tracking- und Überwachungsfunktionen ihrer bestehenden Geräte auch eine frequenzbasierte Wellness-Plattform.

NIKKI verfügt über frequenzbasierte Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration und allgemeiner Vitalität. Die Programme können eigenständig oder in Kombination mit bestehenden Wearables und Gesundheitstrackern genutzt werden.

Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange, erklärt: Dies ist ein entscheidender Fortschritt sowohl für NIKKI als auch für unsere Vermarktungsstrategie. Wir bereiten uns aktuell auf den geplanten Launch von NIKKI im Best Buy Marketplace vor und sind angesichts der bereits gesicherten Zusagen in Höhe von rund 600.000 CAD für die erste Tranche unserer aktuellen Finanzierungsrunde sehr optimistisch gestimmt. Diese frühzeitige Unterstützung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, an dem wir die nächste Phase der Umsetzung beschreiten und mit Best Buy Marketplace, weiteren Chancen im Einzelhandel und dem internationalen Vertrieb Fortschritte erzielen.

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Davis weiter: Best Buy hat maßgeblich dazu beigetragen, tragbare Geräte für das Gesundheitstracking einem breiten Publikum zugänglich zu machen und den Konsumenten führende Geräte zur Überwachung von Schlaf, Stress, Aktivität und Erholung anzubieten. NIKKI bietet Best Buy aus unserer Sicht nun die Chance, den nächsten Entwicklungsschritt bei den Wellness-Wearables einzuleiten und eine Technologie auf den Markt zu bringen, die genau jene Bereiche unterstützt, die von diesen Geräten überwacht werden. So wie Best Buy dazu beigetragen hat, den Konsumenten tragbare Tracking-Technologien näherzubringen, kann die Plattform aus unserer Sicht auch eine wichtige Rolle bei der Einführung von NIKKI als Ergänzung zu dieser Technologie spielen.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass der geplante Marktstart im vierten Quartal einen entscheidenden Meilenstein für NIKKI darstellt. Neben der Kundenverfügbarkeit von NIKKI über den Best Buy Marketplace wird die Technologie voraussichtlich auch durch den bedeutenden Dokumentarfilm Superhuman 2: REBIRTH, der sich mit Frequenzen befasst, zusätzliche Aufmerksamkeit erlangen. Daneben forciert Frequency Exchange die Einführung von NIKKI im Verbrauchermarkt auch über den Zugang zu über 7.000 Wellness-Kliniken in den Vereinigten Staaten.

Insgesamt sollen diese Initiativen NIKKI über drei sich ergänzende Vertriebskanäle positionieren - den breiten Einzelhandel, den Zugang über Fachanwender und die Verbrauchermedien - und so vielfältige Möglichkeiten für die Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Akzeptanz bei den Konsumenten sowie die langfristige Markenentwicklung schaffen.

Über Ripple Distribution and TKG Partners

Ripple Distribution and TKG Partners sind ein End-to-End-Vertriebspartner für den Einzelhandel, der darauf spezialisiert ist, Marken über die Entwicklung von Vertriebskanälen, den Vertrieb selbst sowie den Präsenzausbau im Einzelhandel in den nordamerikanischen und internationalen Märkten bekannt zu machen. Ripple/TKG unterhält Beziehungen zu einem ausgedehnten Netzwerk an Einzelhandelsketten, über das sich aus Sicht des Unternehmens in Zukunft entsprechende Vermarktungschancen für NIKKI eröffnen könnten.

Über Frequency Exchange Corp.

Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) ist ein Technologieunternehmen, das über seine Vorzeigeplattform NIKKI® tragbare digitale Wellness-Lösungen bzw. Wearables für die nächste Generation entwickelt. Anders als herkömmliche Wearables, die in erster Linie Gesundheitsdaten erfassen, bietet NIKKI personalisierte, frequenzbasierte Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration, Energie und allgemeinem Wohlbefinden. NIKKI wurde ursprünglich im Rahmen von Forschungsprojekten zur Unterstützung von Menschen mit Lyme-Borreliose entwickelt und ist zwischenzeitlich zu einer skalierbaren Plattform für digitale Wellness avanciert, die einige der größten globalen Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit anspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.frequencyexchangecorp.com oder www.wearenikki.com.

Investor Contacts:

Frequency Exchange Corp.

Stephen Davis

Chief Executive Officer

stephen@frequencyexchangecorp.com -

604-684-2181

FREmedica Technologies Inc.

Nicole Sullivan

President

nicole.sullivan@wearenikki.com

604-684-2181

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