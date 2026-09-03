IRW-News: Frequentis AG: FREQUENTIS und DSNA nehmen neues Sprachkommunikationssystem im französischen Brest Area Control Centre in Betrieb

IRW-PRESS: Frequentis AG: FREQUENTIS und DSNA nehmen neues Sprachkommunikationssystem im französischen Brest Area Control Centre in Betrieb

Wien (IRW-Press/03.09.2026) -

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Die französische DSNA und Frequentis liefern ein neues Sprachkommunikationssystem, um die Sicherheit, Resilienz und Koordination des Flugbetriebs in Westfrankreich zu verbessern

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Das System ist nach der behördlichen Genehmigung in Vollbetrieb und stellt einen wichtigen Meilenstein im gemeinsamen Modernisierungsprogramm dar

Frequentis und die französische Flugsicherungsorganisation Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) haben die volle Betriebsbereitschaft des neuen Sprachkommunikationssystems im Brest Area Control Centre (ACC) bekanntgegeben. Das System unterstützt eine flexiblere und verlässliche Flugsicherung in ganz Frankreich und Europa.

Nach der ersten probeweisen Inbetriebnahme im Oktober 2023 hat das System im April 2025 die formelle Genehmigung der französischen Zivilen Luftfahrtbehörde (Direction Générale de l'Aviation Civile) erhalten. Es ersetzt das bestehende ARTEMIS System ursprünglich geliefert von Frequentis und CS Group , das fast 30 Jahre im Einsatz war.

Das Projekt ist Teil des Functional Airspace Block Europe Central (FABEC) Programms für Sprachkommunikationssysteme, entwickelt in Zusammenarbeit mit EUROCONTROLs Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC). Frequentis hat sein VCS3020X-System geliefert, maßgeschneidert für die Anforderungen von DSNA.

"Die erfolgreiche Inbetriebnahme des Sprachkommunikationssystems im ACC Brest zeigt die Stärke unserer Partnerschaft mit DSNA und unser Engagement für verlässliche, sicherheitskritische Lösungen", sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President ATM bei Frequentis.

Für die DSNA gewährleistet das System eine höhere Kontinuität der Kommunikation sowie eine robuste und widerstandsfähige Kommunikationslösung, die ein effizientes Luftraummanagement auch bei schwankendem Verkehrsaufkommen unterstützt.

Brest ist das zweite Zentrum, das im Rahmen dieses Programms in Betrieb genommen wurde, nach Maastricht in den Niederlanden. Frequentis und DSNA haben eine langjährige Partnerschaft, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckt. Die gemeinsamen Aktivitäten umfassen unter anderem die landesweite Modernisierung von Sprachkommunikationssystemen für Kontrollzentralen und Aviation Message Handling Upgrades in Überseegebieten. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit zeigt ein gemeinsames Engagement für betriebliche Resilienz und Innovation in der Flugsicherung.

Über Functional Airspace Block Europe Central FABEC

Der Functional Airspace Block Europe Central FABEC ist eine Kooperationsplattform, um eine optimale Leistung in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit, Kapazität, Kosteneffizienz, Flugeffizienz und Effektivität militärischer Missionen zu erzielen, durch die Gestaltung des Luftraums und die Organisation der Flugsicherung im betreffenden Luftraum, unabhängig von bestehenden Grenzen.

Er deckt den unteren und oberen Luftraum der sechs Staaten Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande und Schweiz ab. Dies ist einer der verkehrsreichsten und komplexesten Lufträume weltweit, da die meisten großen europäischen Flughäfen und wichtige zivile Luftwege und militärische Zonen sich in diesem Gebiet befinden.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

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Ansprechpartner: Stefan Marin

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Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

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