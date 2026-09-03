IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy kündigt Pläne für eine bodengestützte Gravitationsmessung im Salzprojekt Robinsons River an

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy kündigt Pläne für eine bodengestützte Gravitationsmessung im Salzprojekt Robinsons River an

Die nächste Phase der geophysikalischen Arbeiten soll der Weiterentwicklung der vorrangigen Ziele im Anschluss an die technische Studie im August dienen

Vancouver, British Columbia, 3. September 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, eine gezielte bodengestützte Gravitationsmessung in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River (das Projekt), rund 35 Kilometer südlich von Stephenville in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador, durchzuführen. Diese Messung stellt das nächste geophysikalische Programm des Unternehmens auf dem Projekt dar.

Das Programm baut auf den Ergebnissen der technischen Studie auf, die das Unternehmen am 6. August 2026 bekannt gegeben hat. Im Rahmen der Studie wurden die vorliegenden Daten zu Geologie, Bohrungen, Seismik und Gravitation zusammengeführt und Unterschiede sowie verbleibende Unsicherheiten zwischen den bestehenden Interpretationen ermittelt. Die geplante Messung soll Defizite beim bestehenden Gravitationsdatensatz beseitigen und eine zusätzliche räumliche Kontrolle in ausgewählten vorrangigen Gebieten bieten. Die neuen Daten werden mit den für das Projekt vorliegenden Informationen zu Bohrungen, historischen seismischen Daten, Gravitationsflugmessungen, Ambient Noise Tomography und Geologie zusammengeführt, um eine weitere Verfeinerung des Untergrundmodells sowie die Priorisierung potenzieller künftiger Bohrziele zu ermöglichen. Die Gravitationsmessung ist eine nicht eindeutige Explorationsmethode, mit der das Schwerkraftfeld des Zielerzes direkt gemessen wird, und kann das Vorhandensein, die Zusammensetzung, die Mächtigkeit oder die Kontinuität von Salz nicht eigenständig bestätigen.

Wir freuen uns darauf, eine bodengestützte Gravitationsmessung bei Robinsons River durchzuführen, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. Diese Arbeiten werden auf der jüngsten technischen Studie aufbauen und zusätzliche Informationen für die weitere Bewertung und Weiterentwicklung der vorrangigen Explorationsziele auf dem Projekt liefern.

Das Unternehmen legt derzeit das Untersuchungsgebiet, den Abstand zwischen den Messstationen, das Budget und den Zeitplan fest und prüft die Genehmigungsanforderungen; es wird weitere Einzelheiten bereitstellen, sobald die Programmplanung abgeschlossen wurde.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

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