KI boomt, warum fallen die Aktien trotzdem?

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Die Wall Street dreht vorbörslich ins Plus. Wir sehen eine Entspannung bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Notenbanker Waller betont, dass er sich gegen eine September-Zinsanhebung aussprechen wird. Wichtig sei jedoch, dass die Verbraucherpreise kommende Woche nicht heiß ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist auf 61 Prozent gesunken. Brent steigt auf rund 96 bis 97 US-Dollar, obwohl sich die Lage in der Straße von Hormus etwas entspannt hat. Am Montag und Dienstag passierten bereits wieder 17 beziehungsweise 18 Millionen Barrel die Meerenge, verglichen mit rund 20 Millionen vor dem Krieg. Im Technologiesektor steht Broadcom im Mittelpunkt. Trotz des starken Quartals und der angehobenen Aussichten, steht der Wert unter Druck. Snowflake liefert dagegen genau das, was die Wall Street derzeit sehen will: Umsatz plus 35 Prozent, steigende Margen und einen angehobenen Jahresausblick. Morgan Stanley erhöht das Kursziel sogar von 300 auf 470 US-Dollar und verweist darauf, dass sich das Wachstum bereits das dritte Quartal in Folge beschleunigt. Rund die Hälfte der Beschleunigung beim Produktumsatz stammt inzwischen aus KI-Produkten. Heute stehen noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der ISM-Serviceindex im Fokus.



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