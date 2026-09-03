Kryptoupdate: Bitcoin vor dem Ausbruch? Warum Krypto trotz Krise lebt

Droht durch die europäische MiCA-Regulierung eine Welle von Kontosperrungen für Krypto-Anleger in Deutschland? Trotz hoher Zinsen und geopolitischer Krisen zeigt der Bitcoin extreme Resilienz. Doch während institutionelles Geld den Markt stützt, geraten alte Altcoins und unregulierte Krypto-Börsen unter massiven Druck.



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett in Stuttgart ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In dieser umfassenden Marktanalyse diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Krypto-Experte Markus Miller (https://markus-miller.com) die entscheidenden Treiber für Bitcoin, Solana und den breiten Krypto-Markt im DACH-Raum. Sie analysieren die strategische Aufstockung institutioneller Anleger und erklären detailliert, warum sich ein radikales Ausmisten von Altcoin-Leichen im Depot jetzt auszahlt.



Besonderer Fokus liegt auf der neuen rechtlichen Realität für Krypto-Investoren in Europa: Was bedeutet die strenge MiCA-Verordnung konkret für den Übertrag von unregulierten Börsen wie Binance? Wie führt man einen korrekten Mittelherkunftsnachweis bei regulierten Plattformen durch, um das Einfrieren von Geldern zu verhindern? Und wann ist die Selbstverwahrung via Hardware-Wallet einem Krypto-ETP (Wertpapier) vorzuziehen? Zusätzlich beleuchten sie die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) und das Infrastrukturprojekt Zeturion der Börse Stuttgart.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung: Warum der Krypto-Markt extrem resilient ist

03:21 ► Institutionelles Geld: Die CoinShares Studie & US-Clarity-Act

06:51 ► Solana & Ethereum: Der Wandel von Memecoins zur Realwirtschaft

09:14 ► Antifragilität: Warum hohe Staatsschulden den Bitcoin stärken

13:03 ► "Graue Nashörner": Die wahren Risiken für das Finanzsystem

19:07 ► Altcoin-Depot ausmisten: Die Gefahr des Confirmation Bias

23:53 ► XRP & Ripple kritisch hinterfragt: Braucht es den Token noch?

27:04 ► Real World Assets (RWA): Die Tokenisierungs-Welle rollt

32:41 ► Zeturion: Das Blockchain-Infrastrukturprojekt der Börse Stuttgart

38:40 ► MiCA-Falle: Das Problem mit unregulierten Börsen wie Binance

43:29 ► Kontosperrungen vermeiden: Der Mittelherkunftsnachweis in der Praxis

47:08 ► Achtung Fragebogen: Diese Antworten führen zum Einfrieren deiner Gelder!

51:47 ► Krypto-ETPs vs. Selbstverwahrung: Was passt zu dir?

57:51 ► Gefahr Hardware-Wallet: Wenn Krypto-Transparenz kriminelle anlockt

01:02:09 ► Altlasten im Depot? So sicherst du alte Bitcoin-Bestände ab

01:04:44 ► Das große Krypto-Firmensterben: Warum die Marktbereinigung gesund ist



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 03.09.2026 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.