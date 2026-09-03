Lawrow: Goethe-Institut in Russland wird geschlossen
dpa-AFX · Uhr
WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Russland schließt nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow das Goethe-Institut in Russland. Es handle sich um eine Reaktion auf die angekündigte Schließung des Russischen Hauses in Berlin infolge des Fundes einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle, sagte der Minister der Agentur Interfax zufolge in Wladiwostok./mau/DP/zb
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