Berlin, ⁠03. Sep (Reuters) - Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO gibt es eine Annäherung. Beide Seiten wollten in der kommenden ‌Woche ihre Gespräche wieder aufnehmen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Vorausgegangen waren demnach ⁠eine ⁠mehrtägige Moderation und weitere Sondierungsgespräche. "Nach vielen intensiven Gesprächen, auch unter Begleitung externer Dritter, sehen wir jetzt die Möglichkeit, an ein Mindestmaß gegenseitigen Vertrauens anzuknüpfen und wieder ‌inhaltlich einzusteigen", sagte der UFO-Vorsitzende ‌Joachim Vázquez Bürger.

Die Lufthansa begrüßte es, "mit der UFO wieder in einen konstruktiven Dialog einzutreten". ⁠Der moderierte Austausch und die Gespräche der vergangenen ‌Wochen hätten geholfen, ⁠das gegenseitige Verständnis für Positionen und Beweggründe zu stärken. "Daran wollen wir anknüpfen und die Gespräche über mögliche gemeinsame Lösungswege ‌fortsetzen."

Konkret geht es ⁠in den Verhandlungen um ⁠offene Tarifthemen für das Kabinenpersonal sowie um Lösungen für die von der Schließung der Lufthansa CityLine betroffenen Mitarbeitenden. Über Inhalte und Verlauf der Gespräche vereinbarten die Parteien Vertraulichkeit.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)